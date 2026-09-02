Cuándo se cobra el paro en septiembre 2026: fechas de pago previstas

Después de los gastos del verano y las vacaciones, muchas personas que perciben una prestación por desempleo quieren saber cuándo recibirán el ingreso del paro en septiembre para organizarse económicamente de cara a la vuelta a la rutina.

Aunque el SEPE fija unas fechas de pago, la realidad es que el día en el que el dinero llega a tu cuenta depende de la entidad bancaria que tengas, ya que algunas adelantan el abono de la prestación.

Si estás esperando el pago este mes, te contamos qué día se cobra el paro en septiembre de 2026, qué bancos suelen ingresar la prestación antes de la fecha oficial y qué puedes hacer si el ingreso no se refleja en tu cuenta cuando corresponde.

¿Cuándo se cobra el paro en septiembre de 2026?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece que las prestaciones por desempleo se ingresan entre los días 10 y 15 de cada mes.

Aunque el SEPE establece estas fechas oficiales de pago, muchas entidades bancarias suelen adelantar el ingreso de la prestación por desempleo.

Entre ellas se encuentran CaixaBank, Santander, BBVA, Unicaja, ING, Bankinter, Cajamar y Abanca, cuyos clientes pueden recibir el dinero varios días antes del plazo previsto. Si no sabes si tu banco adelanta el paro, ponte en contacto con ellos para aclarar esta duda.

¿Qué hacer si no recibo la prestación?

Si el ingreso no aparece antes del día 10 del mes, no significa necesariamente que exista un problema.

El pago puede realizarse dentro del calendario fijado por el SEPE, por lo que conviene comprobar el estado de la cuenta o consultar con la entidad bancaria para conocer la fecha exacta del abono.

Si, una vez transcurrido el plazo habitual, la prestación sigue sin ingresarse, es posible consultar el estado del expediente a través de la sede electrónica del SEPE o contactar con el organismo para resolver cualquier incidencia. En la mayoría de los casos, no hay que darle demasiada importancia, ya que los retrasos responden a cuestiones administrativas o a los tiempos de gestión de cada banco.