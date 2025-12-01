Airbus descubre un nuevo problema en el fuselaje en los aviones A320 tras el fallo en los controles de vuelo

Las acciones de Airbus han caído más de un 8,6% a media sesión hasta llegar a un precio de 187 euros, tras informar el pasado viernes, con el mercado ya cerrado, de un problema detectado en los aviones A320, solicitando medidas de precaución urgentes a los operadores. Este incidente ha llegado a afectar a 6.000 aeronaves.

El fabricante europeo ha afirmado este lunes de que ya se han llevado a cabo las modificaciones necesarias en la mayoría de esas unidades, potencialmente afectadas debido a un problema que podía provocar el fallo en los controles de vuelo. Actualmente, quedan por revisar menos de 100 aviones.

Sin embargo, la compañía aérea ha indicado este lunes que ha identificado otro problema de calidad en el fuselaje de "un número limitado" de paneles metálicos de los aviones A320 pendientes de ser entregados a sus clientes, según informa Reuters. En un mensaje enviado a los medios, el fabricante aeronáutico europeo, que no ha especificado el número de aeronaves afectadas, ha explicado que el defecto viene de un proveedor y que está inspeccionando todos los potenciales afectados.

"Se ha identificado y contenido el origen del problema y todos los paneles de nueva producción cumplen ya todos los requisitos", aseguró Airbus.

Airbus también se ha disculpado por las dificultades derivadas y los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas por estos incidentes.

"La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración", indicó la compañía refiriéndose al problema inicial del pasado viernes.

El pasado viernes, el fabricante informó de que, por un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía dañar datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en funcionamiento.

Una vez identificado este problema, Airbus pidió a los operadores que tomaran medidas preventivas de manera inmediata mediante una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) para así añadir la protección de 'software' y 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de los aviones.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland advirtieron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a causa del aviso de Airbus.

La mayoría de aviones han sido modificados

Airbus ha informado este lunes de que ya se han implementado las modificaciones pertinentes en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320, y aseguran que queda menos de un centenar de aviones por ser reparados.

"Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio", ha indicado la compañía este mismo lunes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.