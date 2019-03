El precio de la gasolina y el gasóleo marcan máximos históricos

La luz y el petróleo están en alza. El litro está a 1,38 euros, mientras el depósito medio de diesel se llena por 70 euros. El petróleo no para de subir, este martes el barril de brent se pagaba a 107 dólares, los conductores se quejan de que su traslado al surtidor sea desorbitado.



El equipo de antena3 ha visitado gasolineras de Madrid, Barcelona y Valencia. En la capital el litro de diesel supera 1,34 euros en la mayoría de las gasolineras, cifra que representa un máximo histórico. En la ciudad condal los precios también han subido, sobre todo en el diesel donde llegan a 1,43 euros. Bajamos hasta Valencia, allí los precios también representan una cifra insólita, 1,40 euros.



Con estos precios no es de extrañar que España sea el tercer país con la electricidad más cara de la zona euro. Los precios de España practicamente doblan los de Francia y se alejan al alza de los de la media europea. Las espectativas según los expertos no son alentadoras.