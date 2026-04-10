El precio de la fruta subirá como mínimo un 15% por la guerra de Irán

La asociación catalana de productores (Afrucat) asegura que este año la fruta se encarecerá entre un 10% y un 15%, como consecuencia de la subida de los los costes provocado por el conflicto en Oriente Medio. Y ya lo vamos a notar con las cerezas y albaricoques. Un sector que está tensionado por la subida del precio de la energía, los carburantes, los fertilizantes y los envases.

Su director general, Manel Simón, explica que el sector ya está asumiendo fuertes incrementos en distintos ámbitos: "el transporte se ha encarecido hasta un 35%, los herbicidas un 30%, los abonos un 20% y fertilizantes clave como la urea han llegado a subir un 60%". Una incertidumbre que ya se nota en los mercados. Los fruteros no saben a qué precio podrán vender la próxima semana y temen que las nuevas subidas frenen el consumo.

"Aunque el conflicto termine pronto, la fruta se encarecerá igualmente"

Este aumento de costes ya se está trasladando al precio final que pagan los consumidores" de manera obligada porque el sector frutícola está fuertemente tensionado" y, aunque el conflicto se resolviera a corto plazo, el impacto persistirá porque los productores ya han adquirido las materias primas.

En cambio, no se prevén problemas en la comercialización, ya que Irán no es un mercado relevante y las exportaciones se concentran en Europa. Afrucat advierte de que el sector, muy presionado por los costes energéticos, laborales y logísticos, no tiene margen para absorber estas subidas. Si la guerra se prolonga, no descartan que el encarecimiento alcance el 20%.

Los pescadores piden al Gobierno medidas urgentes: "no compensa salir a faenar"

El sector pesquero le pide hoy al Gobierno "medidas urgentes" por el elevado precio del combustible. Se quejan de que se van a tener que quedar en tierra, no les compensa salir a faenar. "Se ha más que duplicado el precio del gasoil, que es el principal coste de explotación de nuestras empresas. Por eso, nos hemos dirigido al Presidente. Las ayudas que han anunciado son insuficientes", nos cuenta Javier Garat, Secretario general de CEPESCA .

Los pescadores alertan de que están en riesgo miles de empleos y la viabilidad de muchas empresas. Por ello, consideran insuficientes las ayudas actuales y reclaman un paquete urgente: elevar la bonificación al combustible, agilizar los fondos europeos y exonerar las cotizaciones sociales hasta finales de 2026. También piden reunirse con el Ejecutivo para abordar soluciones inmediatas.

El precio del combustible ha pasado de 50 o 60 céntimos por litro en enero superar los 1,3 euros en puertos españoles y llegando incluso a 2,2 euros en otros países. Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores advierten de que la situación se ha agravado por los conflictos geopolíticos y que ya hay barcos que han tenido que detener su actividad.