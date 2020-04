Cómo saber si tu ERTE ha sido aprobado y cuándo se cobrará la prestación por desempleo

Cerca de cuatro millones de personas en España no pueden volver a su puesto de trabajo porque han sido incluidos en un ERTE debido a la pandemia del coronavirus, y muchos de ellos todavía no han cobrado y no saben si lo harán en el mes de mayo.

Las dudas que plantean los empleados afectados por los ERTE durante la crisis del coronavirus son numerosas y los requisitos varían según la comunidad autónoma.

Si el parón en la empresa se prolonga durante varios meses, los seis primeros meses se cobra el 70% de la base de cotización del promedio de los seis meses anteriores.

La avalancha de expedientes de regulación de empleo ha desbordado la web del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y aún son muchos los trabajadores que desconocen si su ERTE ha sido aprobado.

El pasado 3 de abril se produjo el primer pago del paro, pero aún hubo bastante gente que no cobró nada. El próximo pago será el próximo 3 de mayo.

El SEPE ha explicado los pasos a seguir para consultar el estado de las prestaciones por desempleo.

Cómo consultar el estado de tu presación por desempleo por un ERTE

1. Para consultar si tu ERTE ha sido aprobado deberás entrar en la sede del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)

2. Accede a la pestaña 'Procedimientos y servicios'

3. Selecciona 'Personas'

4. Selecciona 'Consulte los datos y recibo de su prestación'

5. Seleccione 'Consultas de la prestación'

6. Selecciona 'Datos de contraste'

7. Para saber si tu ERTE ha sido aprobado y cuándo recibirás la prestación, introduce tu NIF/NIE, las 10 últimas posiciones de la cuenta bancaria que diste para cobrar y tu número de teléfono

8. Si tu prestación está reconocida podrás ver la cuantía y la duración