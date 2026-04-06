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Qué día se cobra el paro en abril 2026: día de pago de cada banco y por qué algunas entidades lo adelantan

En abril de 2026, como es habitual, el cobro del paro dependerá tanto del calendario del SEPE como de la política de cada banco. Te contamos cuándo paga cada banco.

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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue un calendario bastante estable: las prestaciones se ingresan a mes vencido, es decir, en el mes siguiente al que corresponden.

Esto implica que el paro de marzo se cobra en abril, normalmente dentro de unos días concretos:

  • El día 10 de abril de 2026 es la fecha de referencia para el ingreso.
  • Si ese día coincide con festivo o fin de semana, el pago pasa al siguiente día hábil.
  • El plazo habitual se extiende hasta aproximadamente el 15 de abril.

Por tanto, si todo transcurre con normalidad, los beneficiarios deberían tener el dinero disponible dentro de ese margen sin necesidad de hacer ninguna gestión adicional.

Por qué algunos cobran antes el paro

Es bastante común escuchar que hay personas que cobran antes que otras. Esto no es un error ni una excepción: se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso del paro.

Las entidades financieras que suelen aplicar este adelanto son:

  • CaixaBank
  • BBVA
  • Santander
  • ING
  • Bankinter
  • Banco Sabadell
  • Abanca
  • Openbank

Gracias a estos acuerdos, es posible que el dinero llegue a la cuenta unos días antes del calendario oficial.

De cara a abril de 2026, lo más probable es:

  • Si tu banco adelanta el pago, podrías cobrar entre el 6 y el 9 de abril.
  • Si no hay adelanto, el ingreso se realizará entre el 10 y el 15 de abril.

Eso sí, no todos los meses funcionan exactamente igual, por lo que estas fechas deben tomarse como una orientación.

Qué hacer si el paro no llega en abril

Si revisas tu cuenta y no ves el ingreso cuando esperabas, lo primero es tener en cuenta si aún estás dentro del plazo habitual. Muchas veces, simplemente se trata de una pequeña variación sin mayor importancia.

En caso de duda, puedes seguir estos pasos:

  • Comprueba los movimientos recientes en tu cuenta bancaria.
  • Asegúrate de que no hay notificaciones pendientes de tu banco.
  • Si ya ha pasado el día 15, contacta con tu entidad para descartar incidencias.
  • Si el banco no tiene información, consulta con el SEPE para confirmar el estado del pago.

Otro aspecto clave es revisar que la cuenta bancaria registrada sea correcta, ya que cualquier error puede retrasar el ingreso.

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