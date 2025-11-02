El ahorro cae en España mientras crece en Europa, baja al 12,4% y se estanca desde 2023

La tasa de ahorro de los hogares españoles ha vuelto a caer, situándose en el 12,4% durante el segundo trimestre de 2025, según los últimos datos de Eurostat. Aunque se mantiene en niveles elevados si se compara con la última década, el estancamiento desde 2023 contrasta con la tendencia al alza que sigue marcando la media de la Eurozona que ya supera el 15%.

El Banco Central Europeo ha confirmado que los bancos están endureciendo las condiciones del crédito al consumo, un reflejo de la cautela financiera ante el repunte del gasto familiar. En España, sin embargo, los ciudadanos parecen haber dejado atrás la prudencia económica que marcó los años posteriores a la pandemia.

Cifras históricas

Durante 2020 y 2021, el ahorro alcanzó cifras históricas por encima del 17% debido a las restricciones, la incertidumbre y la caída del consumo. Muchos hogares acumularon un colchón financiero ante el miedo a la pérdida de ingresos. Pero desde 2022 esa tendencia cambió de rumbo, el ahorro comenzó a reducirse a medida que aumentaba la confianza del consumidor y el gasto en ocio, viajes y vivienda.

Ahorros a largo plazo

Según un informe reciente, los españoles entre 30 y 50 años deberían tener ahorrado entre seis y doce meses de sueldo para garantizar estabilidad financiera. Sin embargo, la mayoría no alcanza esas cifras: solo un 37% dispone de un fondo de emergencia suficiente, frente al 60% de media europea.

Mientras tanto, países como Alemania, Dinamarca o los Países Bajos mantienen tasas de ahorro muy superiores. En España, el consumo y el aumento de los ingresos brutos disponibles han incentivado el gasto en lugar del ahorro.

Los niveles actuales se mantienen por encima de la etapa pre-pandemia, cuando el ahorro no superaba el 7%. Los economistas coinciden en que la clave está en equilibrar consumo y prudencia.

