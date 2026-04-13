Oposiciones abril 2026: más de 700 plazas nuevas de empleo público para encontrar un puesto de trabajo fijo con sueldo estable

El Boletín Oficial del Estado y los boletines autonómicos han actualizado su oferta de empleo público con 77 nuevas convocatorias, es decir, un total de 756 plazas para convertirse en funcionario de carrera. Estas se añaden a las más de 3.700 plazas ya publicadas lo que convierte a 2026 en uno de los años con mayor volumen de oposiciones en España.

2026, un año muy favorable para opositar

España está asistiendo a una de las mayores renovaciones de empleo público de las últimas décadas. El por qué, sencillo:

Las numerosas jubilaciones de la generación baby boom.

La necesidad de reforzar servicios esenciales especialmente sanidad, educación y administración general.

La estabilización del empleo temporal gracias a la normativa estatal.

Solo en las últimas semanas se han publicado más de 4.500 plazas lo que convierte este periodo en uno de los más intensos para quienes buscan un empleo estable en la Administración.

Las comunidades autónomas buscan trabajadores públicos

En los últimos días, varias comunidades han empezado a reforzar sus plantillas con nuevas convocatorias. No se trata solo de grandes procesos estatales, son las administraciones autonómicas las que están lanzando buena parte de las oportunidades de empleo público de este mes.

296 plazas de Auxiliar Administrativo en Canarias

296 plazas para el Cuerpo Auxiliar (C2). De ellas, 278 son de turno libre y 18 son para personas con discapacidad. También existe la posibilidad de añadir plazas adicionales para cubrir futuras vacantes.

El proceso selectivo será por oposición y tendrá un único ejercicio dividido en dos partes:

Un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto.

Como único requisito académico, tener la ESO o equivalente. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 23 de abril de 2026.

117 plazas sin titulación en la Comunidad Valenciana

Otra de las convocatorias destacadas es la publicada por la Generalitat Valenciana que oferta 117 plazas para la Agrupación Profesional Funcionarial (APF).

Son puestos de apoyo y servicios como ayudantes de residencia o ayudantes de cocina que no requieren ninguna titulación académica.

Las plazas se distribuyen entre turno libre y cupos reservados para personas con discapacidad incluyendo discapacidad intelectual y enfermedad mental. El plazo estará abierto hasta el 14 de abril de 2026.

9 plazas sanitarias en La Rioja

9 plazas para Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanimación que se corresponden a las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025. De ellas, 7 son de turno libre y 2 de promoción interna.

En este caso, el perfil que se busca es altamente especializado. Se exige el título de médico especialista en Anestesiología y Reanimación o una titulación equivalente que permita ejercer en nuestro país.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de abril de 2026.

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