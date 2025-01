Okupan su apartahotel de Mallorca y le chantajean: "Me piden 300.000 euros por marcharse"

Tensión en un apartahotel de Cala Bona, en Mallorca. Más de 20 okupas se metieron el domingo aprovechando que cierran en invierno. Asaltaron el complejo y rompieron el cajetín de las llaves.

Cuando sonó la alarma, Miquel, el dueño, avisó a la policía: "Los vecinos llevan asustados desde ese día". Cuando llegó con los agentes le abrieron la puerta: "Sale un señor y me dice: 'Yo aquí'. Le digo que es imposible porque es un hotel cerrado. Todo esto con el móvil en la mano grabando y gritando 'Tengo unos derechos'", nos cuenta muy preocupado. Cuatro de ellos siguen allí, en primera línea de playa.

Sospechan que detrás hay una mafia organizada que busca el chantaje

Atención a la explicación de los okupas. "Un chico que se llama Dimitri nos alquiló esto y nos dijo que nos iba a traer el contrato y no ha vuelto. Luego apareció un dueño que nos tiene coaccionados y no nos deja a salir", asegura uno de ellos. Los okupas defienden que les ampara la ley. Es más, han denunciado al propietario de los apartamentos por acoso. Parece el mundo al revés. El dueño cambió las cerraduras de los apartamentos que estaban vacíos para que no entrara más gente y los okupas lo denunciaron. Él no da crédito: "¿Cómo te quedas? Estoy denunciado. Como no han conseguido okupar todo el hotel..."

No tienen luz, agua ni gas porque el hotel estaba cerrado

El propietario tenía planeado reabrir al público en abril o mayo, pero ahora se encuentra con que, además de los destrozos ocasionados, los okupas le exigen dinero para marcharse: "300.000 euros, la frustración es total. Han intentado amedrentarme". Plata o plomo, eso han escrito en una de las paredes.

Como el hotel estaba cerrado, no tienen luz, gas ni agua, la cogen de la piscina y tienen ayuda. "Cada día les traen móviles porque si no, no los pueden cargar", dice Miquel. "Nos están trayendo la compra por la barandilla porque no nos dejan salir ni a comprar", cuenta otro de los okupas. A los agentes le han dicho que llevan allí más de un mes, que la ley les ampara: "Un chico nos ofreció alojarnos en un apartahotel. Yo pagué 950 euros de entrada. Nos tienen aquí como perros".

El propietario cree que detrás hay una mafia organizada que busca chantajear a propietarios y que saben muy bien lo que tienen que hacer para estar el máximo tiempo posible.

