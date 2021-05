Ofertas de billetes de 'low cost' en Avlo y Ougio

Aunque llega con un mes de retraso debido a la pandemia del coronavirus. El 23 de junio los viajeros ya podrán elegir viajar en los trenes Avlo, la opción de AVE a bajo coste que ofrece Renfe. Avlo se constituye con el objetivo de facilitar viajes en grupo, a las familias y a los jóvenes a precios más económicos. Y aunque no cuenta con cafeterías, los clientes podrán contar con máquinas vending a bordo.

El 27 de abril Renfe comunicaba desde su cuenta de Twitter de Avlo, su apuesta de alta velocidad con billetes baratos, que la oferta para adultos será a partir de 7 euros, 2 euros menos que el anuncio de su competidor Ouigo.

Ouigo, el competidor directo de Avlo

Ouigo realizó este viernes su primera prueba con el trayecto Atocha-Sants. Se trata del tren de alta velocidad a bajo coste que empezará a ofrecer su servicio en España el próximo lunes 10 de mayo. Pertenece a la compañía francesa SNCF, que se convirtiere en el competidor directo de Renfe.

Esta empresa lleva operando desde 2013 y entre su oferta de trayectos en España están Madrid, Barcelona, Tarragona y Zaragoza. Con este servicio Madrid y Barcelona estarán conectadas en dos horas y media y habrán 10 viajes diarios.

¿Cuánto cuestan los billetes?

Avlo tiene tarifas económicas para desplazarse en alta velocidad a precios más bajos que los tradicionales AVE, las tarifas parte de los 7 euros aunque hay colectivos con descuentos especiales:

Los menores de 14 años tendrán una tarifa básica de 5 euros si van acompañados de un adulto con un máximo de dos billetes de niño por adulto

Las familias numerosas también podrán obtener descuentos que serán del 20% para la categoría general y del 50% para familias numerosas de categoría especial

En cuanto a Ouigo, desde su cuenta de Twitter, anunciaban ayer su viaje inaugural , y se comunicaba que el precio de los billetes de los trenes será a

