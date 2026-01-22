Lista de todas las oposiciones publicadas en el BOE en enero 2026: más de 30.000 nuevas plazas para conseguir un trabajo fijo

Si quieres opositar, estás de enhorabuena porque este mes de enero el BOE ha publicado nuevas convocatorias de oposiciones. En total, son 30.429 plazas para ser funcionario de carrera o personal laboral fijo en las Administraciones locales, autonómicas y estatales. Además de esto, a estas convocatorias hay que sumarles las ofertas de empleo público con contratación fija, interinidad y bolsas de empleo, oportunidades de empleo también muy interesantes, especialmente para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional a largo plazo.

Estas nuevas convocatorias abarcan una amplia variedad de perfiles y niveles de formación, lo que amplía las opciones tanto para quienes se presentan por primera vez como para opositores con experiencia previa.

¿Cuáles son las oposiciones más destacadas en enero de 2026?

Oposiciones para militar profesional de tropa y marinería: 4527 plazas.

Las plazas convocadas se distribuyen de la siguiente manera:

Ejército de Tierra: 3.204 plazas. Destacan unidades de Infantería Ligera, Caballería y Artillería, incluyendo por primera vez 40 plazas específicas para el Batallón de Helicópteros de Maniobra III con base en Agoncillo (La Rioja).

Armada: 693 plazas. Dirigidas a especialidades de Infantería de Marina, Operaciones y Sistemas, y Energía y Propulsión, con una fuerte presencia en buques y unidades de la zona sur y Cartagena.

Ejército del Aire y del Espacio: 630 plazas. Con vacantes para Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones, Mantenimiento de Aeronaves y Control Aéreo.

Para acceder a estas plazas, debes ser mayor de 18 años y no haber cumplido los 29 el día de tu incorporación al centro de formación (prevista para el 4 de mayo). Asimismo, es requisito indispensable contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

Oposiciones para el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social: 1.556 plazas.

Debes tener el título de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. En total, la convocatoria ofrece 1.556 plazas, de las cuales se ha reservado un cupo para el turno de personas con discapacidad. Las plazas convocadas se distribuyen así:

Sistema de Acceso Libre: 1.056 plazas, de las cuales 74 están reservadas para personas con discapacidad.

Promoción Interna: 500 plazas, con 35 reservadas para personas con discapacidad.

Oposiciones para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado: 4.350 plazas.

Las plazas convocadas se distribuyen de la siguiente manera:

Ingreso Libre: 1.450 plazas. De este total, 102 plazas están reservadas para el cupo de personas con discapacidad.

Promoción Interna: 2.900 plazas. Con 145 plazas reservadas para personas con discapacidad.

Oposiciones para el Cuerpo General Administrativo (AGE): 2.512 plazas.

Este cuerpo se encarga de tareas de gestión administrativa, tramitación de expedientes y apoyo en las distintas unidades de los Ministerios y organismos públicos.

Todas las plazas son de ingreso libre. Del total, 230 están reservadas para el cupo de personas con discapacidad. Para opositar es necesario que tengas el título de Bachillerato o Técnico (FP de Grado Medio).

Oposiciones para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2): 1.356 plazas.

Para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), se han convocado 1.356 plazas de ingreso libre (con 266 reservadas para personas con discapacidad) y 2.950 plazas de promoción interna.

Debes poseer un título universitario de Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica.

Oposiciones para Cuerpos de Informática (TIC): 1.710 plazas.

La digitalización de la administración ha impulsado la oferta para perfiles tecnológicos en dos niveles distintos:

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1): 1.030 plazas de acceso libre. Requiere título de Bachiller o Técnico.

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2): 680 plazas de acceso libre. Requiere titulación universitaria (Grado o Diplomatura).

Estas son las convocatorias con mayor número de plazas, pero para ver todas en detalle, mira el Boletín Semanal de la web de la administración del Estado donde podrás ver todas las nuevas convocatorias tanto estatales, autonómicas y locales.

