Adif levanta las restricciones de velocidad del AVE Madrid-Barcelona, excepto en 6 puntos concretos

La velocidad máxima en la línea de AVE Madrid-Barcelona vuelve a ser de 300 kilómetros por hora en casi todo el trayecto, excepto en 6 puntos en los que se mantiene una limitación de 230 kilómetros por hora.

En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantiene limitada la velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora.

Este levantamiento de restricciones llega después de una jornada de rectificaciones en este tema. A última hora del martes, después del descarrilamiento del tren de Rodalies en Gélida que dejó un maquinista muerto y a 37 personas heridas, la velocidad del AVE entre Madrid y Barcelona se reducía hasta los 160 kilómetros hora. A primera hora del miércoles informaba del levantamiento de dicha restricción, pero en la misma mañana rectificaba y volvía a la limitación de 160 km/h.

La novedad de esta jornada es que excepto en 6 puntos concretos esta limitación se deja sin efecto. Los puntos kilométricos donde se circulará a 230 kilómetros por hora como tope se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.

Según expuso el ministro Óscar Puente, Adif recibió ayer al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea Madrid-Barcelona, el mismo maquinista que la víspera había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif. Las informaciones de esta jornada indican que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.