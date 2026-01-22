Un sistema creado en Sevilla podría prevenir accidente ferroviarios como el de Adamuz

La tragedia ferroviaria de Adamuz ha reabierto el debate sobre el estado de las infraestructuras y los sistemas de control en la red ferroviaria. Mientras se investigan las causas del accidente y el país guarda luto por las víctimas, una empresa sevillana lleva años trabajando en una solución que apunta directamente a la prevención: detectar los problemas antes de que ocurran.

Se trata de VMRail, un sistema de monitorización continua de la vía desarrollado por Virtual MC, una firma tecnológica con sede en Sevilla. La clave de esta tecnología es que no necesita trenes laboratorio específicos ni cortes en la circulación. El equipo se instala en trenes que ya prestan servicio comercial y convierte cada trayecto en una inspección automática del estado del carril.

"El planteamiento es transformar cualquier vehículo en la vía en un vehículo auscultador, un vehículo laboratorio", explica Pedro Fernández-Palacios, director gerente y socio cofundador de la compañía. El sistema mide de forma continua parámetros críticos para la seguridad, como la geometría de la vía o posibles anomalías en la superficie del carril, y permite observar su evolución con el paso del tiempo. "Tú vas viendo la evolución y te anticipas antes de que haya el problema; no se trata de corregir, se trata de prevenir", subraya.

La tecnología, basada en sensores láser, fibra óptica, visión artificial y algoritmos propios, ya está plenamente operativa en la red del Metro de Barcelona, donde funciona en las líneas 1 y 5 y se extenderá progresivamente a casi toda la infraestructura. También se ha implantado en trenes de Cercanías de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, y ha dado el salto internacional con su instalación en una línea ferroviaria de la SNCF, el operador nacional francés.

Fernández-Palacios insiste en que no se trata de un experimento: "No es un proyecto piloto, es un sistema probado y robusto". De hecho, el sistema compitió en licitación pública con grandes compañías internacionales. "Había empresas que pedían cuatro o seis veces más que nosotros. La clave está en la tecnología y en la algoritmia, no en sensores caros", señala.

Además de analizar el estado del carril, las últimas versiones permiten detectar objetos extraños en la vía. "Podemos identificar pernos que se han salido u objetos que no deberían estar ahí y lanzar alertas en tiempo real", explica el directivo.

La filosofía que hay detrás de VMRail va más allá del ferrocarril. El mismo enfoque de mantenimiento predictivo se está aplicando ya a proyectos de carreteras inteligentes, con el objetivo de anticipar deterioros antes de que se conviertan en un riesgo para la seguridad vial.

Mientras continúan las investigaciones sobre Adamuz, esta tecnología andaluza plantea un cambio de modelo: pasar de reaccionar tras el accidente a adelantarse al fallo. Como resume su creador, "un chequeo continuo de la vía cada vez que pasa un tren". Una idea sencilla en apariencia, pero con potencial para evitar tragedias.

