Consumo investiga los anuncios de pisos en alquiler ofertados por encima de la ley

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación con el fin de perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas ofertados a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores, o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Estas prácticas podrían constituir infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa" y, por tanto, acarrear sanciones, según han informado desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy.

Información "clara y accesible"

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas declaradas oficialmente como tensionadas de forma "clara y accesible" información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa. Un ejemplo es la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha informado a los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en dicha ley, que afectan a los anuncios online que ofertan y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

De esta manera, Consumo abre la investigación después de que, en el marco de la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene, se hayan detectado prácticas que podrían "infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas".

Hasta ahora, la Ley de Vivienda obligaba a dar esta información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma obliga también a que figure en los anuncios.