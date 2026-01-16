Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vivienda

Consumo investiga los anuncios de pisos en alquiler ofertados por encima de la ley

La investigación se lleva a cabo con el fin de perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas ofertados a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores.

Cartel de 'Se alquila'

Cartel de 'Se alquila'EFE

Publicidad

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación con el fin de perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas ofertados a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores, o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Estas prácticas podrían constituir infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa" y, por tanto, acarrear sanciones, según han informado desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy.

Información "clara y accesible"

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas declaradas oficialmente como tensionadas de forma "clara y accesible" información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa. Un ejemplo es la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha informado a los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en dicha ley, que afectan a los anuncios online que ofertan y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

De esta manera, Consumo abre la investigación después de que, en el marco de la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene, se hayan detectado prácticas que podrían "infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas".

Hasta ahora, la Ley de Vivienda obligaba a dar esta información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma obliga también a que figure en los anuncios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La renta de los caseros supera en un 82% a la de los inquilinos

Grúas de construcción de vivienda

Publicidad

Economía

Cartel de 'Se alquila'

Consumo investiga los anuncios de pisos en alquiler ofertados por encima de la ley

El malestar de los pescadores

El cabreo de los pescadores por el nuevo sistema de control digital: "Atenta contra nuestra seguridad"

Cartel de 'Se alquila'

Radiografía del mercado del alquiler y letra pequeña de las medidas anunciadas por el Gobierno

Coches eléctricos
Automoción

Plan Auto 2030, así serán las ayudas para comprar coches eléctricos y los nuevos puntos de recarga

Movimiento de tierras en Jaén
Andalucía

Desalojadas casi 30 familias en Jaén tras detectarse un movimiento de tierras

El alquiler ahoga a los jóvenes y les obliga a volver a vivir a casa de sus padres
Vivienda

Aumentar la oferta de vivienda o dar seguridad jurídica a los propietarios, las medidas clave para el alquiler

La parte Sumar del Gobierno pone el foco en los caseros y en la diferencia de renta que tienen frente a los inquilinos. Según el Banco de España el 92% de los arrendatarios son pequeños propietarios

Entrevista de trabajo
Empleo

El SEPE busca trabajadores para nuevas ofertas de teletrabajo y sueldos de hasta 50.000 euros

El SEPE ha comunicado la existencia de nuevas vacantes que, además, permiten la modalidad de trabajo en remoto. Esta bolsa laboral recoge ofertas que, en algunos casos, pueden alcanzar una remuneración de 50.000 euros anuales.

María Jesús Montero preside el Consejo de Política Fiscal

María Jesús Montero informa a las autonomías de que la adscripción al nuevo modelo de financiación es voluntaria

El presidente de la FED, Jerome Powell y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los grandes banqueros defienden al presidente de la FED ante las amenazas de Trump: "Esto no tiene cabida en Estados Unidos"

Grúas de construcción de vivienda

La renta de los caseros supera en un 82% a la de los inquilinos

Publicidad