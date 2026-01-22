Los maquinistas defienden la huelga y niegan que esté ligada al impacto emocional de los accidentes

El colectivo de maquinistas ha salido al paso de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, para desvincular la convocatoriade huelga del impacto emocional provocado por los últimos accidentes ferroviarios. El secretario general del sindicato Semaf, Diego Martín Fernández, ha defendido la profesionalidad del sector y ha insistido en que la negativa a reanudar determinados servicios responde exclusivamente a criterios de seguridad.

En una entrevista radiofónica, el dirigente sindical confirmó que los maquinistas no han retomado la circulación en el servicio de Cercanías de Cataluña al considerar que no existen garantías suficientes para hacerlo. La decisión se produce tras el descarrilamiento registrado en Gelida y otro incidente posterior, ambos ocurridos pocos días después del accidente de Adamuz, que dejó al menos 43 víctimas mortales. Según explicó, el acuerdo alcanzado tras los sucesos incluía una auditoría completa de la infraestructura y la revisión integral de las líneas antes de autorizar la reapertura.

Protocolos incompletos

Desde Semaf sostienen que, aunque Adif realizó inspecciones a lo largo de la jornada previa y comunicó un primer visto bueno, los trabajos no se habían completado cuando se anunció la reanudación del servicio. Los maquinistas alegan que continuaban produciéndose desprendimientos y que no se había cerrado el procedimiento acordado, lo que, a su juicio, impedía garantizar una circulación segura.

El sindicato considera que la prioridad debe ser proteger tanto a los trabajadores como a los pasajeros y alerta del riesgo de normalizar situaciones en las que las advertencias técnicas trasladadas por los propios conductores no reciben respuesta. En un comunicado, la organización ha subrayado que esta falta de atención a los avisos de peligro no es nueva y que ya se había producido en anteriores episodios, pese a reconocer que el sistema ferroviario español es, en términos generales, seguro.

Respuesta a Transportes

Las declaraciones de Puente, en las que vinculó la convocatoria de huelga al estado anímico de los maquinistas tras los accidentes, han sido uno de los principales detonantes de la reacción sindical. Martín Fernández ha afirmado que "nada tiene que ver el estado anímico con las decisiones del colectivo" y ha calificado de anómalo que se hayan producido dos accidentes de características similares en un margen de 48 horas sin que se escuche de forma efectiva a los profesionales que operan la red.

En este contexto, ha defendido la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero como el único mecanismo legal del que disponen para forzar cambios y exigir que se atiendan sus demandas en materia de seguridad. El sindicato ha confirmado su disposición a reunirse con el ministro para abordar la situación.

El representante de Semaf también se refirió a las limitaciones temporales de velocidad impuestas en algunos tramos entre Madrid y Barcelona tras los últimos incidentes. Según explicó, estas restricciones llegan después de más de dos años de incidencias previamente comunicadas por los maquinistas. Ha reclamado un sistema más eficaz para canalizar y gestionar los avisos técnicos y ha asegurado que existen registros de centenares de informes presentados sin respuesta hasta que se produjeron los accidentes recientes.

