Ocho de cada diez compradores no sabe lo que firma al contratar una hipoteca

Encontramos la casa que queremos. Ahora negociamos el crédito

Aquí es donde vienen las, digamos, carencias. Siete de cada diez no sabemos, por ejemplo, qué es la cláusula suelo.

Y luego pueden venir los problemas. Un 80 % no lee la escritura y más de la mitad firman la hipoteca sin entender su significado. Pero la culpa no sólo es del comprador. Ocho de cada diez no pudieron tener la escritura días antes, para consultarla con un experto

Sólo el 20 % entiende lo que firma, según esta encuesta, aunque cada vez son más los que sacan la lupa, el boli y la calculadora

Otro estudio nos sitúa como uno de los países de Europa con viviendas en propiedad. El 84% cree que un piso es la mejor inversión.