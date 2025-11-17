Nuño de la Rosa deja su cargo como consejero delegado de Air Europa y dimiten los consejeros Hernández y Bujía

El consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, deja su cargo y responsabilidades dentro de la aerolínea tras llegar a un acuerdo de "máxima cordialidad" con el presidente de la compañía y de Globalia, Juan José Hidalgo.

También han dimitido, después de que Air Europa haya completado la devolución del préstamo, los representantes de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, César Hernández y Juan Manuel Bujía, que ya no ocuparán su puesto de consejeros de la sociedad. Ahora, la aerolínea renovará su consejo de administración.

La compañía ha querido agradecer a Nuño de la Rosa su "entrega, dedicación y lealtad durante el desempeño de su cargo" desde julio de 2022. A los consejeros Hernández y a Buijía también le han querido reconocer el trabajo realizado y su compromiso durante este tiempo.

Air Europa liquida el préstamo

La compañía aérea salda sus deudas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y ha conseguido a Turkish Airlinescomo inversor. Se trataba de un objetivo que la compañía aérea de Globalia consiguió cerrar a principios de noviembre y que necesitaba para devolver el préstamo.

El acuerdo entre Air Europa y Turkish Airlines se anunció el pasado 6 de noviembre y se sellaba con un préstamo canjeable que se intercambiará por una participación en Air Europa de alrededor del 26%, con una inversión de 300 millones. Así, Air Europa ha podido devolver el préstamo de 475 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con un año de antelación, más los intereses correspondientes.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano y estuvieron lideradas y supervisadas por Javier Hidalgo y su equipo. El acuerdo entre ambas aerolíneas representa un hito para el sector de la aviación comercial, al agrupar bajo una misma compañía a tres actores del sector: IAG, que mantendrá el 20% del capital; Turkish Airlines; y Air Europa.

