Pedro Sánchez niega que su mujer participara en el rescate de Air Europa: "Por supuesto nada tuvo que ver"

A la pregunta de la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, el socialista ha sido tajante en su respuesta sobre la posible involucración de su mujer, Begoña Gómez, en el rescate de la compañía aérea Air Europa.

Durante lo que llevaban de comparecencia, esta ha sido la primera vez que el jefe del Ejecutivo ha respondido sobre su esposa, ya que, entre otros muchos, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo le preguntó que según las informaciones estuvo "relacionada directamente". Por su parte Sánchez no le ofreció al parlamentario la respuesta que quería.

"Por supuesto nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa, eso nos los dicen hasta incluso los informes de la Guardia Civil, de la UCO, que lo desestimaron de primeras", ha asegurado el presidente a la senadora de 'Más Madrid' negando que su mujer participara en el rescate de la compañía. Además de hacer referencia a algunos partidos políticos que consideran una "Biblia" los informes de la UCO cuando les conviene, pero "cuando les viene mal, dejémoslos a un lado".

Sin embargo, Sánchez ha aprovechado la pregunta para comparar el caso con el de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Se ha preguntado retóricamente, cuál sería la reacción de la administración socialistas en el caso de haber "dado un millón y medio de euros a una empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas".

La salida de Pablo Casado

No obstante también ha mencionado la salida del que fuera el líder del Partido Popular, Pablo Casado, por denunciar públicamente a Ayuso tras salir a la luz el pago de la comisión de su hermano por parte de una empresa contratada por el Gobierno madrileño.

Ante esto, ha hecho un llamado a reflexionar sobre cuál hubiera sido la opinión respecto al PSOE si hubieran destituido "al principal líder" del partido, en lugar de pedir "cuentas" a la persona que da esa "comisión a su hermano", tal y como hicieron desde la formación popular. "Es que consejos vendo que para mí no tengo, este es el tema", añade Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje al PP: "Limpien primero su casa y luego, ya si eso, hablamos del resto". Con esto, ha argumentado que los populares hacen "una gigantesca operación del embudo" e "incluso una acción espejo" al afirmar que ataca a unos con lo que hacen ellos mismos: "Imputar al adversario lo que uno hace y el otro no".

