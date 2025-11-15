'Metafuturo' cuenta en su cuarta edición con Krugman, Baron y Rushdie

Del 17 al 21 de noviembre, el Grupo Atresmedia celebrará la cuarta edición de 'Metafuturo', un foro de reflexión sobre los retos globales del futuro, al que acudirán personalidades como Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo.

Dicho evento tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en el Ateneo de Madrid, y por primera vez tendrá también una jornada de clausura el 21 de noviembre en el Caixa Fórum de Barcelona.

Estos son los temas del foro

Los invitados al evento podrán analizar los cambios que se avecinan en un futuro en cuestiones como la Inteligencia Artificial, la digitalización, la libertad de expresión, la geopolítica, la transición energética, las migraciones, el papel de la mujer en la sociedad y el impacto de las pantallas y el futuro, entre otras.

Estos temas se abordarán a través de diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros entre los principales líderes y referentes del panorama nacional e internacional.

Algunos de los ponentes

Entre los ponentes se encuentra la jugadora de bádminton Carolina Marín, el escritor Fernando Trías de Bes o la asesora estratégica en IA, Macarena Estévez. También acudirá el científico y catedrático del Instituto de Tecnología de Massachussets, Pablo Jarillo Herrero y la exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, entre otros.

'Metafuturo' contará con la presencia de personalidades como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, quien hablará sobre el panorama económico y geopolítico. También acudirá el exdirector de The Washington Post, Martín Baron o el escritor Salman Rushdie.

Estas son las figuras institucionales que acudirán

Entre las figuras institucionales y líderes políticos que presenciarán este evento se encuentra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Alberto Núñez Feijóo, Salvador Illa, Pilar Alegría o José Manuel Albares, tampoco se perderán el evento.

En el ámbito internacional acudirá el exprimer ministro de Italia, Enrico Letta, que abogará por modernizar el mercado único y reforzar la unidad europea, y Nadia Comaneci, una de las deportistas más importantes de la historia de la gimnasia artística, que ha ganado nueve medallas olímpicas.

¿Qué es 'Metafuturo'?

El foro de 'Metafuturo' ya va por su cuarta edición. Nació en el año 2022 con el objetivo de abordar los principales desafíos y preocupaciones de la sociedad. Podrás seguir esta edición de 'Metafuturo' en directo a través de Atresplayer.

