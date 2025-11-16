Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Galicia: el paraíso donde aún se encuentran "gangas" inmobiliarias

Galicia está viviendo, desde hace años, un auténtico boom inmobiliario. Cada vez son más las personas, tanto de otros puntos del país como del extranjero, que eligen esta comunidad autónoma para comprar una vivienda.

Patricia Torres
Publicado:

La belleza de la zona es un factor muy importante para elegir Galicia como lugar donde asentarse, o donde tener una segunda residencia. Pero también lo es el punto de vista económico: aquí se pueden encontrar auténticos "chollos", sobre todo en las zonas más rurales.

"Chollos" en el rural

Un especialista en la venta de este tipo de casas es Agustín Pacheco, gerente de la inmobiliaria Sip 4.

Él recorre Galicia, de norte a sur, y de este a oeste, en busca de "casas ganga" a la venta, y ayuda a sus propietarios a encontrar comprador. Y reconoce que no le cuesta demasiado trabajo, sobre todo en los últimos meses: "Entre los meses de mayo y octubre hemos estado vendiendo una media de dos casas a la semana. Yo llevo 28 años trabajando en el sector y no recuerdo haber tenido antes una racha así", asegura Agustín.

Y no es de extrañar, porque ofrece muy buenas opciones, a muy buen precio. Hace un par de semanas vendió a una señora de Cádiz un espectacular pazo, con 20.000 metros cuadrados de terreno, en Rodeiro (Pontevedra). Y lo hizo por tan solo 260.000 euros. Un importe que en muchas ciudades tan solo alcanzaría para un apartamento.

También, recientemente, ha conseguido vender, por 45.000 euros, una casa en Piñor (Ourense), situada a tan solo un kilómetro de la espectacular vivienda adquirida por el cantante Julio Iglesias.

Otra gran opción, que aún está disponible, es la casa de 200 metros cuadrados, rodeada por una enorme finca, en la que nos recibe Agustín. Está ubicada en Barro, a tan solo 15 minutos de Pontevedra."Esta casa tiene un precio de 95.000 euros. Hay que reformarla, pero está muy cerca de Pontevedra, y allí no encuentras un piso de 3 habitaciones por menos de 300.000 euros. Así que es una muy buena inversión", nos explica este gestor inmobiliario.

Buenas oportunidades también en la costa

Si aumentamos nuestro presupuesto, en Galicia también podemos encontrar buenos precios en las zonas de costa, mucho más cotizadas.

Por ejemplo, en O Grove, donde Jorge Seguín, gerente de la Inmobiliaria REMAX Collection Isla de la Luz, nos enseña una casa espectacular. Son casi 350 metros cuadrados repartidos en dos plantas, rodeadas de un bonito jardín y con vistas al mar, por tan solo 350.000 euros. Una propiedad que en cualquier otra costa española duplicaría su precio de mercado:

"Si lo comparas con el Mediterráneo, ya hablamos de una horquilla de precios que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos muchos clientes que están vendiendo en el Mediterráneo y se vienen a comprar aquí. Venden a un precio mucho más alto y compran aquí por mucho menos dinero", nos explica Jorge.

Ya sea en el rural o con vistas al mar, Galicia se está consolidando como una opción buena, bonita y barata para vivir.

