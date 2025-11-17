Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

HACIENDA

Hacienda informa a las CCAA que recibirán en 2026 un 7% más en entregas a cuenta, hasta los 157.731 millones

La ministra Montero ofrece a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para 2026, 2027 y 2028. El mismo dato que el Congreso rechazó el año pasado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres

Hacienda informa a las CCAA que recibirán en 2026 un 7% más en entregas a cuenta, hasta los 157.731 millones | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura a las comunidades autónomas que recibirán 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta en 2026. Esta cifra es un 7% superior a la recibida en 2025 y el mayor importe de la historia.

Según destacan, algo que se ha conseguido gracias a la buena dinámica de la economía española. Si a esto se añade la previsión de liquidación de 2024, la financiación total que recibirán las autonomías será de 170.300 millones en 2026, un 7,7% respecto a lo concedido en 2025.

Objetivo de déficit

También propuso a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para 2026, 2027 y 2028, lo que supone dotar a las comunidades de un margen fiscal de 5.485 millones. Se trata de la misma cifra que fijó el año pasado (que finalmente no aprobaron las Cortes Generales) y que Junts ya ha avisado que rechazará: "Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica", señala la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideran que las administraciones regionales no necesitan mayor margen respecto a ese déficit del 0,1%.

Sin embargo, Hacienda tiene garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad, ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le basta con que una sola región vote a favor.

Presupuestos Generales para 2026

La senda de estabilidad (déficit, deuda y senda de gasto) es el paso previo a la elaboración de los presupuestos de cara al próximo año. De cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, Hacienda ha convocado este lunes a los consejeros autonómicos.

La ministra Montero quiere acordar hoy la senda de estabilidad que sirva en la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales. Unos PGE que la oposición critica no haberlos presentado a tiempo tal y como establece la Constitución.

Tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y se haya dado el visto bueno la senda de estabilidad, el Consejo de Ministros aprobaría este mismo martes el 'techo de gasto', los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales.

De aprobarse la senda de estabilidad 2026-2028 por el Parlamento, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para remitirlo al Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Más que chuletón: el buey gallego sorprende en cecina, sobrasada y hasta helado

Les presentamos la mejor carne del mundo: el buey de Galicia

Publicidad

Economía

Yolanda Díaz en Metafuturo

Yolanda Díaz quiere una 'tasa Trump' para que las tecnológicas "pasen por Hacienda"

SEPE

El SEPE avisa de que los subsidios posteriores a esta fecha necesitan una declaración responsable en cada renovación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres

Hacienda informa a las CCAA que recibirán en 2026 un 7% más en entregas a cuenta, hasta los 157.731 millones

Jesús Nuño de la Rosa
AIR EUROPA

Nuño de la Rosa deja su cargo como consejero delegado de Air Europa y dimiten los consejeros Hernández y Bujía

Aviso pensiones
Pensiones

Estos son los pensionistas y jubilados que no cobrarán la paga extra de Navidad en la pensión en noviembre de 2025

Galicia: el paraíso donde aún se encuentran "gangas" inmobiliarias
Vivienda

Galicia: el paraíso donde aún se encuentran "gangas" inmobiliarias

Galicia está viviendo, desde hace años, un auténtico boom inmobiliario. Cada vez son más las personas, tanto de otros puntos del país como del extranjero, que eligen esta comunidad autónoma para comprar una vivienda.

Nueva ley de atención al cliente: adiós al spam telefónico, a los gastos ocultos y a las reseñas falsas
CONSUMO

Nueva ley de atención al cliente: adiós al spam telefónico, a los gastos ocultos y a las reseñas falsas

Adiós a las llamadas comerciales, a las reseñas falsas en internet y a las renovaciones automáticas de contratos y suscripciones. El Congreso de los Diputados aprobó hace unos días la llamada Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que desde Moncloa califican como un "hito histórico".

Imagen del interior de un centro comercial

Las falsificaciones aumentan: el 40% de los españoles compra productos de imitación

Carpinteros

Estos son los oficios mejor pagados en España en 2025

Una playa de Canarias

Los propietarios de vivienda vacacional en Canarias, en pie de guerra: "No las destinaremos a larga duración"

Publicidad