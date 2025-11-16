Los pintxos en peligro: la gripe aviar dispara el precio del huevo y afecta a la emblemática tortilla

Sin duda, es una grande entre los pinchos. Cristina Tsakona, del Restaurante Christos Vasileios Kar, nos asegura que la tortilla de patatas es la reina de Bilbao. Algo corroborado por el cocinero del Bilb8, Juan Aguado, que todos los días cocina una media de veinte platos de este manjar.

Sin embargo, ella, la tortilla, no es ajena a la realidad que nos rodea. Por culpa de la gripe aviar, los hosteleros pagan más por los huevos y ya hay quien, tímidamente, comienza a tomar medidas. Ander Vélez, del Restaurante Gu2, nos comunica que subirán ya el precio unos diez céntimos.

Otros lo harán la semana que viene, como Susana Tierra, del Bar El Huevo Frito. Nos explica que se está hablando de una subida de entre el 25 y el 30 por ciento en los huevos. "Así, lógicamente, tendremos que hacer un incremento un poquito alto", comenta.

Y muchos esperarán al 2026, aunque la decisión está más que tomada. José Luis Peña, del Restaurante Zafferano, nos comenta que con el año nuevo llegarán precios nuevos. "Está claro", remata. Josu Marquijano, del Bilb8, nos traslada que tendrán que ajustar los precios para tener un mínimo de ganancia; seguramente subirán veinte céntimos.

Los menos mantendrán los precios optando por otras alternativas. Cristina Tsakona apuesta por hacer la mitad de las tortillas para asegurar las ventas.

Entre los consumidores, diversidad de opiniones. Un joven que, precisamente, degusta un pincho de este manjar comenta, resignado, que, aunque duela al bolsillo, es lo que toca. Un hombre, algo enfadado, nos recuerda que a nadie le gusta que le suban los precios. Y en la calle nos cruzamos con una mujer que nos asegura que es una pena y que comerá menos. Otros lo ven normal y se muestran dispuestos a asumir la subida mientras esperan que haya una solución. "Los hosteleros tienen que compensar sus costos", remata un cliente.

Los primeros síntomas de la gripe aviar los notamos ya en nuestras carteras.

