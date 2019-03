Donde no rectifica el gobierno es en el anuncio de un nuevo impuesto para los ricos. Lo ha confirmado Zapatero. No ha dado detalles sobre a quienes afectará, pero Si podemos estimar a cuantos ya que el propio presidente ha dicho que el 99,9% no será objeto de ese impuesto. ¿Dónde está ese cero coma uno por ciento?