Nuevas oposiciones publicadas en el BOE: estas son las nuevas plazas disponibles para conseguir un trabajo fijo

Si este año te estás planteando opositar estás de enhorabuena ya que hay bastantes procesos selectivos abiertos ya o previstos para los próximos meses. Según el B.O.E., existen, actualmente, más de 2.000 plazas en vigor distribuidas en 63 convocatorias para perfiles sanitarios, educativos, administrativos y de seguridad.

Además, puedes consultar al minuto todos los procesos activos en el Portal de la Administración General del Estado filtrando por grupo (C2, C1, A2 y A1) según tu titulación.

Oposiciones primer trimestre 2026

Esas son las plazas más reconocidas durante los primeros meses del año. Apúntante a aquella para la que te veas preparado.

Subinspección Sanitaria en Madrid

Si tienes el Grado en Enfermería o el antiguo título de (Ayudante Técnico Sanitario (ATS), la Comunidad de Madrid mantiene abierto un proceso para cubrir 33 plazas de Subinspección Sanitaria (perteneciente al Grupo A2).

La convocatoria está disponible en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Convocatoria oficial (BOCM).

Policía Canaria

cuentas con Bachillerato o FP, la Policía Canaria mantiene abierto el proceso para cubrir 150 plazas de ingreso libre en la Escala Básica (Grupo C1). El procedimiento se realiza a través del Boletín Oficial de Canarias. Convocatoria oficial (BOC).

Maestros en La Rioja

Si tu perfil es el de docente o profesor, La Rioja ha convocado 120 plazas para el Cuerpo de Maestros distribuidas en Infantil, Primaria, Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

La inscripción se realiza a través de la Sede Electrónica del Gobierno riojano. Convocatoria oficial (BOR).

Convocatorias autonómicas adicionales

Además de las oposiciones abiertas, en algunas comunidades también hay procesos de selección temporal como bolsas de empleo, listas de contratación o convocatorias específicas que te pueden ayudar a acceder a la administración pública aunque sea en sustituciones.

Galicia: mantiene activas las bolsas y listas de contratación del SERGAS y de la Administración General, donde puedes optar a puestos temporales en Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Técnico/a de Laboratorio, Administrativo/a sanitario, Auxiliar administrativo o Subalterno. Toda la información está disponible en el Diario Oficial de Galcia.

Andalucía: El SAS (Servicio Andaluz de Salud) mantiene siempre activa la bolsa de empleo temporal. Consulta toda la información en la Junta de Andalucía.

Estas son, por el momento, las convocatorias abiertas, pero nuestra recomendación es que revises cada poco tiempo los organismos oficiales para saber qué nuevas ofertas de empleo público se activan y cuál es la oportunidad que tienes de presentarte a ellas.

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