Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo Público

Nuevas oposiciones publicadas en el BOE: estas son las nuevas plazas disponibles para conseguir un trabajo fijo

Más de 2.000 plazas y 63 convocatorias son las cifras de 2026 previstas para conseguir un empleo público.

Enfermer&iacute;a

EnfermeríaPixabay

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si este año te estás planteando opositar estás de enhorabuena ya que hay bastantes procesos selectivos abiertos ya o previstos para los próximos meses. Según el B.O.E., existen, actualmente, más de 2.000 plazas en vigor distribuidas en 63 convocatorias para perfiles sanitarios, educativos, administrativos y de seguridad.

Además, puedes consultar al minuto todos los procesos activos en el Portal de la Administración General del Estado filtrando por grupo (C2, C1, A2 y A1) según tu titulación.

Oposiciones primer trimestre 2026

Esas son las plazas más reconocidas durante los primeros meses del año. Apúntante a aquella para la que te veas preparado.

Subinspección Sanitaria en Madrid

Si tienes el Grado en Enfermería o el antiguo título de (Ayudante Técnico Sanitario (ATS), la Comunidad de Madrid mantiene abierto un proceso para cubrir 33 plazas de Subinspección Sanitaria (perteneciente al Grupo A2).

La convocatoria está disponible en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Convocatoria oficial (BOCM).

Policía Canaria

cuentas con Bachillerato o FP, la Policía Canaria mantiene abierto el proceso para cubrir 150 plazas de ingreso libre en la Escala Básica (Grupo C1). El procedimiento se realiza a través del Boletín Oficial de Canarias. Convocatoria oficial (BOC).

Maestros en La Rioja

Si tu perfil es el de docente o profesor, La Rioja ha convocado 120 plazas para el Cuerpo de Maestros distribuidas en Infantil, Primaria, Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

La inscripción se realiza a través de la Sede Electrónica del Gobierno riojano. Convocatoria oficial (BOR).

Convocatorias autonómicas adicionales

Además de las oposiciones abiertas, en algunas comunidades también hay procesos de selección temporal como bolsas de empleo, listas de contratación o convocatorias específicas que te pueden ayudar a acceder a la administración pública aunque sea en sustituciones.

Galicia: mantiene activas las bolsas y listas de contratación del SERGAS y de la Administración General, donde puedes optar a puestos temporales en Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Técnico/a de Laboratorio, Administrativo/a sanitario, Auxiliar administrativo o Subalterno. Toda la información está disponible en el Diario Oficial de Galcia.

Andalucía: El SAS (Servicio Andaluz de Salud) mantiene siempre activa la bolsa de empleo temporal. Consulta toda la información en la Junta de Andalucía.

Estas son, por el momento, las convocatorias abiertas, pero nuestra recomendación es que revises cada poco tiempo los organismos oficiales para saber qué nuevas ofertas de empleo público se activan y cuál es la oportunidad que tienes de presentarte a ellas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Más de ochocientos contenedores con forraje de Navarra bloqueados en el estrecho de Ormuz

Empresa forraje

Publicidad

Economía

Enfermería

Nuevas oposiciones publicadas en el BOE: estas son las nuevas plazas disponibles para conseguir un trabajo fijo

A3 Noticias 1 (04-09-25) Una caída de los servidores informáticos paraliza o retrasa todos los trenes AVE con origen y destino Madrid

Una incidencia en los sistemas de señalización, ya solucionada, provoca retrasos en los AVE con origen y destino Madrid

Los transportistas de Baleares, preocupados por el aumento del precio del combustible derivado de la guerra en Irán

Los sectores más afectados por el conflicto de la guerra en Irán exigen medidas urgentes: "Estamos trabajando a pérdidas"

Pagos con el móvil
Bancos

El Abogado General del TJUE insta a los bancos a devolver automáticamente a los clientes el dinero defraudado por 'phishing'

Huelga general este martes en Euskadi y Navarra: Reclaman salario mínimo propio de 1.500 euros mensuales
HUELGA GENERAL

Huelga general en País Vasco y Navarra: Carreteras cortadas, sabotajes y quema de neumáticos

Declaración de la renta: deducciones
Renta

Nueva deducción de hasta 340 euros en la Renta 2025: requisitos y cómo solicitarla

Los contribuyentes con rentas más bajas podrán beneficiarse de esta medida en la Declaración de la Renta que se presentará a partir de abril de 2026.

Simulador de la Renta
Renta

Simulador de la Renta 2025: ya puedes saber si te saldrá a devolver o a pagar

Hacienda pone a tu disposición el simulador Renta Web Open para que puedes hacer un borrador previo antes de presentarla. Ahí podrás corregir posibles errores, añadir información y tener una visión clara de si tu declaración saldrá a pagar o a devolver.

El 95,6% de los propietarios tienen registradas las viviendas como alquiler habitual y solo el 3,2% de temporada

La guerra en Irán dispara la búsqueda de alquileres temporales en Europa

Adif

Adif retrasa la reapertura la línea del AVE a Málaga hasta finales de abril, permaneciendo cerrada en Semana Santa

José Manuel Albares, Elma Saiz y Carlos Cuerpo, en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas contra la subida de precios por la guerra en Irán

Publicidad