La NASA ofrece 2,9 millones de euros por resolver este problema

La NASA ha lanzado el proyecto Desafío LunaRecycle, que otorgará 2,9 millones de euros a la persona que consiga solucionar una de las misiones de la Luna. Este programa pretende devolver a la investigación espacial el prestigio perdido en los últimos años. Se trata del mayor desafío al que se enfrenta el entorno espacial en materia técnica y financiera.

La supervisión y control del desafío estará dirigida por el director de tecnologías espaciales e investigación de ingeniería de la Universidad de Alabama, el doctor Rajiv Doreswamy.

Un gran coste

Los científicos de la NASA estiman que el coste de llevar medio kilo de material a la Luna y traerlo de vuelta asciende a 100.000 dólares. Por ello, la agencia pretende encontrar una solución para reutilizar de manera eficiente el material. La idea es transformar la basura en nuevos productos que puedan reutilizarse. Todo ello se pretende lograr antes del primer vuelo tripulado a la Luna, que está programado para septiembre de 2026.

El enfoque de LunaRecycle serán los residuos sólidos "no gaseosos, no biológicos y no metabólicos": "cosas como envases, telas y elementos estructurales", ha informado la agencia. Los astronautas, señala la NASA, "tendrán que aprovechar al máximo todo lo que traigan consigo, incluso su basura".

Dos pruebas por 3 millones de dólares

La agencia estadounidense ha presentado el reto en dos partes. La primera fase implica el diseño teórico de una misión lunar de 365 días que tendrá que ser lo más ecológica posible. Los participantes deberán presentar "soluciones técnicas" innovadoras para conseguir una presencia sostenible en la Luna, reduciendo la generación de residuos. Esta fase tendrá un premio de 1 millón de dólares.

La segunda fase consiste en la elaboración de un prototipo basado en el diseño del ganador del primer reto. Solo los mejores aspirantes de la fase 1 podrán continuar compitiendo en la fase 2. Esta parte tendrá un premio de 2 millones de dólares.

Los interesados en participar en el proyecto deberán presentar sus planteamientos antes del 31 de marzo de 2025, y la NASA postulará un equipo ganador durante el mes de mayo.

Soluciones para vivir en la Luna

El programa Artemis, un proyecto internacional de vuelo espacial liderado por la NASA, busca no solo llevar personas a la Luna, sino también conseguir instalar astronautas durante un periodo de tiempo. Para ello, la agencia debe buscar soluciones que permitan a los humanos vivir y trabajar en el satélite de manera eficiente e independiente, reduciendo la vinculación con la vida terrestre y asegurando la presencia de suministros.

De esta forma, la Luna sigue entre los objetivos de la NASA. Aunque pretende sentar las bases para el regreso del ser humano al satélite, la agencia quiere buscar un enfoque diferente más orientado a una presencia sostenida y autónoma. Además, la agencia aspira a utilizar la tecnología desarrollada para ayudar a los trabajadores de naves espaciales en la Tierra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com