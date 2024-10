¿Cuánto tiempo le queda a la Tierra? La proyecciones de Stephen Hawking y la NASA no son optimistas

La pregunta sobre cuándo llegará el fin del mundo es una de las preguntas que más interés despierta. Las teorías al respecto han sido planteadas desde hace siglos por distintas culturas y científicos. Aunque las predicciones de algunas civilizaciones como los mayas han resultado erróneas, los análisis de científicos contemporáneos, entre ellos el fallecido físico Stephen Hawking y expertos de la NASA, han tratado de dar respuestas basadas en datos y teorías científicas que advierten sobre un futuro incierto para la vida en el planeta.

La teoría Stephen Hawking

Stephen Hawking, en su documental 'The Search for a New Earth', planteó una fecha aproximada para el final de la humanidad en la Tierra: el año 2600. Hawking anticipó que, si el ritmo de consumo y contaminación de la Tierra continúa como hasta ahora, el planeta podría convertirse en "una gigantesca bola de fuego" para entonces. Su predicción se basa en el impacto acumulativo del calentamiento global, el cambio climático y el efecto invernadero, factores que, según el físico, acelerarían la desaparición de nuestro planeta.

Las advertencias de la NASA

La NASA respalda, en parte, las advertencias de Hawking. Aunque la agencia espacial estadounidense no ofrece una fecha específica para el fin de la Tierra, destaca la importancia de la conservación de recursos energéticos y la necesidad urgente de cambiar los patrones de consumo. Según los científicos de la NASA, el ritmo de explotación actual pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. Sin cambios drásticos en la gestión de los recursos naturales, el planeta podría acercarse a un punto de no retorno en el que la vida humana sería inviable.

Para combatir estas amenazas, la NASA lleva a cabo múltiples programas de prevención y monitoreo. Uno de sus enfoques es la identificación de posibles amenazas desde el espacio, como el impacto de asteroides, que podría agravar aún más la situación en la Tierra. Además, la NASA estudia el cambio climático mediante la observación terrestre, una iniciativa que busca recopilar datos precisos sobre el calentamiento global tratar de limitar su avance.

