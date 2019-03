Montoro devolverá la extra a los funcionarios "cuando lo permitan los objetivos presupuestarios"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha insistido este miércoles en que el Gobierno repondrá a los funcionarios la [[LINK:INTERNO|||20120419-NEW-00185-false|||paga extra que les suprimió en 2012]] "cuando así lo permitan los objetivos presupuestarios".

"El proyecto del Gobierno es que, una vez que tenemos mejores condiciones económicas, vamos a facilitar la progresiva recuperación de la paga extra en los tiempos y cuantías que permitan los objetivos presupuestarios", ha subrayado el ministro a preguntas del diputado del PNV Pedro Azpiazu en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El diputado vasco le ha reprochado a Montoro que no ofrezca una fecha concreta para la devolución de la paga, sobre todo después de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijera hace seis meses y medio que ésta se repondría en 2015. "No se compromete en plazos concretos, eso no es un compromiso firme y eso que el Gobierno insiste en que la economía mejora día a día", se ha quejado Azpiazu ante Montoro.

El representante del PNV ha denunciado además que los funcionarios han perdido desde 2009 un 20% de poder adquisitivo, además de padecer aumentos de jornada y supresión de días libres. "¿No le parece ya suficiente sacrificio?", le ha preguntado al ministro el diputado vasco, que ha instado a Montoro a devolver este año el 50% de la paga suprimida y a abonar la otra mitad en 2015.

En su respuesta, el ministro ha asegurado que los funcionarios "tienen el máximo reconocimiento del Gobierno" porque han hecho una "gran aportación" a la salida de la crisis, y ha reiterado que el Ejecutivo les devolverá la paga "cuando las condiciones económica-presupuestarias lo vayan permitiendo".