Montoro: "Un 'corralito' en España es técnicamente imposible"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha aseverado que en España no habrá 'corralito' en 2013 y que es técnicamente "imposible", al tiempo que ha asegurado que en el próximo año se verá "el final del túnel" de la crisis, con el apoyo de Europa.

Durante la jornada "Presupuestos Generales del Estado 2012" organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC, Montoro se ha referido a las predicciones del Premio Nobel de Economía Paul Krugman sobre la posibilidad de un 'corralito' en España y ha pedido prudencia.

"Es materialmente imposible", ha recalcado varias veces, tras ser aplaudido por el centenar de empresarios que asistían al acto. Montoro ha asegurado que ante determinadas opiniones "sólo cabe rechazarlas y pedir prudencia a todos", sobre todo -ha considerado- cuando se trata de la opinión de un Premio Nobel.

"Los premios Nobel están para hablar con prudencia y no con pronósticos que son de otro tipo de profesiones más especulativas", ha dicho. Montoro ha recordado que España no está intervenida ni sometida a Europa, sino que es miembro de un club en el que está agusto, al tiempo que ha dicho que cada país debe hacer "sus deberes en casa" y ha reiterado que "no conviene" relajar el programa de consolidación fiscal para reducir el déficit.