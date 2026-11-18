Atresmedia ha aprobado este miércoles el mayor dividendo de su historia. La Junta General Extraordinaria de Accionistas ha dado luz verde al reparto de 187 millones de euros, que se abonarán el próximo 16 de diciembre.

El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, ha destacado que esta decisión refleja el buen momento que atraviesa la compañía y es consecuencia de su estrategia de crecimiento y diversificación. "Lo que hoy les proponemos es el reflejo del buen momento que atraviesa nuestro Grupo desde hace años y la consecuencia natural del esfuerzo, del talento y del trabajo de todos los que lo hacen posible", ha señalado.

Uno de los principales impulsores de este dividendo histórico ha sido el éxito de la inversión en Fever. “Sabemos elegir. Lo demostramos, por ejemplo, con Wallapop y con Glovo, y Fever se suma ahora a esta lista”, ha dicho Creuheras a los accionistas. “Fever, como ven, no es el único caso, pero sí, posiblemente, uno de los mejores ejemplos de lo que somos capaces de hacer. Resume lo que es Atresmedia y cómo trabaja”.

En la Junta General Extraordinaria que ha tenido lugar en el salón de actos de la sede de Atresmedia en Madrid, el presidente ha destacado que han crecido los ingresos y la diversificación del negocio. La empresa registró hasta septiembre 724,3 millones de euros en ingresos, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. Creuheras ha destacado la capacidad del grupo para anticiparse a los cambios del sector audiovisual. "Supimos poner, antes que nadie, el contenido en el centro del negocio", ha afirmado.

“No quiero terminar sin agradecer nuevamente a todos los profesionales de Atresmedia su dedicación y su compromiso. Y a ustedes, su confianza. Hoy tenemos la satisfacción de corresponderla. Muchas gracias”. El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia ha concluido agradeciendo el compromiso de los profesionales de Atresmedia y la confianza de sus accionistas.