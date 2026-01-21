Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén dedicado a venta online en Madrid

Se buscan preparadores y repartidores de pedidos online y se ofrece un salario bruto de inicio de 1.734 euros al mes en un contrato de jornada completa, con una progresión salarial de hasta 2.346 euros brutos al mes.

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almac&eacute;n en Madrid

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en MadridEFE

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Mercadona inicia el proceso de selección de personal para la puesta en marcha, en verano de 2026, de una nueva 'colmena', almacén dedicado en exclusiva a la venta online, que estará situada en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid.

La compañía ha anunciado en el Portal de Empleo de Mercadona la apertura del proceso, en el que se ofrecen 400 vacantes, para los puestos fundamentalmente de preparadores y repartidores de pedidos online. En el primer caso, se trata de preparar y embolsar los productos que el cliente haya pedido online. En el puesto de repartidor, su función es entregar la compra en su domicilio, con rutas definidas y furgonetas adaptadas que evitan sobreesfuerzos.

Mercadona ofrece un sueldo de inicio de 1.734 euros al mes con un contrato de jornada completa y con progresión salarial hasta los 2.346 euros mensuales brutos. La compañía ofrece también sueldos de 975 euros por un contrato parcial y con una progresión salarial de hasta 1.319 euros brutos, ambos con carácter indefinido.

Además, los trabajadores contarán con la ampliación del período de vacaciones, que serán de 37 días al año. Toda la información está disponible en su Portal de Empleo: https://qr.mercadona.com/26dxt

Esta nueva Colmena se suma a las dos que Mercadona tiene en la Comunidad de Madrid, concretamente en las localidades de Getafe y Boadilla del Monte, así como las que están ya implantadas en València, Barcelona, Alicante y Sevilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía, con la circulación ferroviaria interrumpida, tras el accidente de tren de Adamuz

Estación de Atocha

Publicidad

Economía

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén dedicado a venta online en Madrid

Mossos inicia la investigación en la "zona 0" del descarrilamiento del tren de Gelida para conocer las causas

El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general tras los accidentes de tren en Adamuz y Gelida

Imagen de archivo de un tren

Adif limita la velocidad de los trenes Madrid-Valencia a 160 km y rectifica con la línea hacia Barcelona

Atresmedia revalida su liderazgo
Atresmedia

Atresmedia cierra 2025 en récord y revalidando su liderazgo en el consumo digital

Revisión de vías
Mantenimiento vías

Cómo se revisan las vías del tren: así son los controles diarios para evitar incidencias

Estación de Atocha
Accidente tren Adamuz

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía, con la circulación ferroviaria interrumpida, tras el accidente de tren de Adamuz

Iberia ha topado los precios a 150 euros por trayecto. Renfe ha activado un Plan Alternativo que se extenderá hasta que se restablezca la circulación.

Angrois, Chinchilla... los accidentes de tren más graves en España en los últimos años
TRAGEDIA FERROVIARIA

Angrois, Chinchilla... los accidentes de tren más graves en España en los últimos años

España arrastra un historial de accidentes ferroviarios con consecuencias trágicas y un aumento sostenido de incidencias en los últimos años.

Ayuda del SEPE artistas

El SEPE impulsa una ayuda de 600 euros durante 4 meses para quienes encadenan trabajos temporales en este sector

Tren Renfe

Cómo puedo cambiar o anular mi billete de tren tras el accidente en Adamuz, Córdoba

El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos

El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos

Publicidad