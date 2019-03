Más de 100.000 tuits fueron enviados en España en la Nochebuena

El mensaje del Rey, el resultado de las elecciones y Papá Noel siguen siendo, todavía este día de Navidad, la gran fuente de inspiración. Ni siquiera en una noche como la de Nochebuena los españoles fueron capaces de olvidarse del teléfono. Tampoco durante la cena.

Los mensajes que no paraban de llegar, con felicitaciones, chistes y memes que inundaron una vez más las redes sociales. El hashtag #Nochebuena generó más de 100.000 tuits como este: "Si estás mirando twitter ahora mismo, es que tu cena no está siendo nada divertida".

No faltaron las típicas preguntas de las que no se libra nadie en una cena navideña, y hay quien se resistió a olvidar la etiqueta que tanto triunfó hace ya un año. Seguro que algún cuñado no dejó que se tocase el plato de jamón hasta que terminara el discurso del Rey.

"Dime niño de quién eres", era la frase que acompañaba a un meme de Íñigo Errejón vestido de blanco, que se convirtió en el protagonista de este villancico. Los usuarios colocaron al Rey en otros escenarios, aunque eso sí, algo más modestos.