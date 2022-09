Los funcionarios apagan la luz de la oficina para el ahorro de energía y se van a casa, así quedan los días de teletrabajo de cada ministerio

¡Hay que ahorrar! eso está claro, todo el mundo busca la forma de reducir la factura de la luz, del gas, los tickets de la cesta de la compra...y los funcionarios no van a ser menos. La Administración General del Estado ha puesto en marcha ya su plan de ahorro energético que se sustenta fundamentalmente en el teletrabajo.

Cada ministerio ha diseñado su organización de trabajadores para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de ahorrar un 7% de gas desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023. No ha sido algo acelerado, más bien todo lo contrario, ya que esta reorganización llega más de 3 meses después de aprobar el Plan de Eficiencia Energética para la Administración General del Estado y se espera que su aplicación esté al 100% a finales de septiembre o principios de octubre.

La medida estrella es que todo el mundo que no necesite ir presencialmente a la oficina se quede trabajando desde casa, así los funcionarios se ahorrarán el combustible del desplazamiento y la Administración General del Estado espera reducir el consumo eléctrico de las habitaciones que no estén ocupadas, de gas en las estancias donde la calefacción no esté encendida etc.

La norma general marca que podrá haber teletrabajo un máximo de 3 días a la semana. CCOO ve estos acuerdos como un "estadio intermedio" hasta que se apruebe la ley que regulará el teletrabajo en circunstancias ordinarias.

Ministerio de Hacienda

En el departamento que dirige María Jesús Montero los funcionarios teletrabajarán lunes, martes y viernes y corresponde a los superiores ver cómo se aplica.

Ministerios de Justicia y Agricultura

En las áreas en las que se pueda teletrabajar los funcionarios que trabajan en el departamento de Pilar Llop y Luis Planas se teletrabajará lunes, martes y viernes aunque también se ha dado la alternativa de estar en casa lunes, miércoles y viernes.

Ministerios de Consumo y Trabajo

En las carteras de Alberto Garzón y Yolanda Díaz se teletrabajará 2 días aunque con carácter excepcional en Trabajo podrán teletrabajar 3 días. Además en el ministerio que dirige Díaz se ha puesto especial cuidado los trabajadores que no puedan trabajar desde casa tendrán que 'mudarse' a otras áreas que no se vayan a 'apagar' los días en que sus compañeros trabajen desde casa. Los días estipulados para teletrabajar serán "fijos" para cada funcionario, aunque podrán cambiar si así lo determina su superior.

Policía y Guardia Civil

En la Guardia Civil se establecen 3 categorías siempre cumpliendo que el servicio presencial "en ningún caso será inferior al 40% de la jornada semanal".

ordinaria: 3 días de teletrabajo

extraordinaria: 2 días de teletrabajo

especial: otras combinaciones con carácter excepcional que han de estar justificadas

Estos son los planes que se van conociendo aunque hay otros ministerios que se muestran más "reticentes" por ejemplo desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por el momento lo que han implantado es que aquellos que tengan jornada de tarde puedan hacerla desde casa. Defensa y Presidencia todavía no han dado a conocer su reorganización.