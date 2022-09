Manu Sánchez: "Tiemblan los bancos de alimentos, empieza la tormenta perfecta"

La reina Isabel II ya descansa en la cripta del palacio de Windsor. Ya no volverá, salvo en la próxima temporada de su serie. ¿Quieren que entone el mea culpa? Lo entono. Quizá se nos ha ido la mano. Puede que le hayamos dedicado excesivo tiempo, pero hacemos noticias y hacemos tele. Caminamos sobre ese alambre y claro...¿cómo no dejarse llevar por, no me cabe duda, uno de los mayores shows televisivos del siglo? Es verdad que la reina no ha hecho más que lo que le tocaba, como en su vida en general...a los 96 años lo normal es decir adiós a este mundo.

Hay menos donaciones cuando hay más gente necesitada

Tampoco es tanta noticia, me dirán... Ya pasó. Ya se fue ese niebla inglesa que ha tapado otras historias más cercanas y más preocupantes. Por ejemplo, tiemblan los bancos de alimentos. Empiezan a vivir la tormenta perfecta. Se preparan para el peor otoño, para el más duro invierno.

La inflación desbocada está acabando con la solidaridad. Hay menos donaciones cuando hay más gente necesitada. Los particulares están donando el 70% menos. Las empresas, el 40. El perfil de los que no tienen para sobrevivir ha cambiado. Son treintañeros, con hijos y sueldos precarios. Seguro que tienen a alguno cerca y no lo saben. Esto sí es una noticia. ¿A qué estamos de acuerdo?.