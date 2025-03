Las lluvias podrían hacer bajar el precio de algunos alimentos

Caminar por Castilla-La Mancha es respirar la alegría del agua bien caída en las tierras de cultivo. Nosotros estamos en Torrenueva, en Ciudad Real. Y aquí Pablo Vivar, agricultor y Presidente de la Cooperativa olivarera San Isidro, nos explica que los cuatro grandes compradores y distribuidores de aceite que hay en España son los que realmente deciden el precio a pagar a los agricultores por su aceite y, desgraciadamente para los campesinos, esta semana los precios han bajado mucho: o sea lo que cobran los agricultores por cada litro o por cada kilo de aceituna. Se paga un cinco por ciento menos por el aceite y no por la cosecha que ya se recogió, sino porque estas lluvias hacen prever una nueva buena cosecha y, conforme a esa previsiones, se paga barato el trabajo de los olivareros.

La lluvia dispara las cosechas de los cereales como cebada, avena y trigo

Lo malo, según nos dice el agricultor Andrés Serrano afincado en Motilla del Palancar, en Cuenca, es que no siempre una bajada de precios en origen se refleja luego en los lineales de los supermercados. Así, vemos que se paga el kilo de trigo a día de hoy a 30 céntimos de euro, un precio similar al que se pagaba ya hace 20 años, mientras los precios del pan no bajan para los consumidores. Las cosechas de cereales pueden ser buenas gracias a estas aguas y eso abarataría el precio pero Andrés cree que más bien para ellos, no tanto para el que paga el pan en la panadería.

Opina lo mismo Carlos, agricultor de Santa Cruz de Mudela, quien dice que sus cereales están creciendo fuertes por estas lluvias pero eso no significa que la abundancia repercuta en precios más bajos porque incluso acontecimientos internacionales determinan el mercado que controlan unos pocos, y no precisamente los agricultores que trabajan la tierra. Nos dice Carlos que una mala cosecha al otro lado del mundo hace subir los precios a pesar que aquí haya abundancia.

Las lluvias sirven para que los olivos absorban el nitrato y el potasio del suelo

Las lluvias hacen crecer los pastos y eso es bueno para el ganado que pasta en el campo, la ganadería extensiva. No sólo no tendrá que gastar tanto el ganadero en piensos o pajas, sino que el producto final de ese ganado que pasta será de mayor calidad. Nos lo cuenta César García, ganadero de ovino y caprino de la Asociación por la Defensa del Campo de Cuenca, ADECCU. Nos dice que el ganado que come de este pasto verde tendrá luego carne más sabrosa y tierna y leche más nutritiva para hacer quesos con más sabor. Y es que una cosa está clara: puede que las lluvias muevan los precios de nuestros alimentos pero lo absolutamente indiscutible es que muchos de los productos que se obtienen de los pastos naturales tendrán mayor calidad y mejor sabor que los de animales alimentados con piensos. Lo mágico que nos ofrece la lluvia es...el sabor de la tierra.

