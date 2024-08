Se descubre que un compuesto del aceite de oliva mejora la recuperación del ictus

Un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén (UJA), junto al Hospital Universitario jienense, han identificado un compuesto del aceite de oliva, denominado como hidroxitirosol, que puede mejorar la recuperación de las personas que han sufrido un ictus. Son datos que según la Fundación Descubre, perteneciente a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, son claves para poder hacer un estudio a fondo y ver sus beneficios en pacientes.

Cada seis minutos hay una persona afectada por el ictus en España, así lo confirma la Federación Española que trabaja con esta patología que, depende del grado, se produce con una disminución del flujo sanguíneo al no recibir oxigeno en las células nerviosas del cerebro. Las consecuencias más graves pueden ser problemas visuales o un cambio en la comunicación verbal.

La recuperación depende, principalmente, del grado de dolencia y de una correcta rehabilitación del paciente. En el estudio realizado por los investigadores jienenses titulado 'Hydroxytyrosol, a Promising Supplement in the Management Of Human Stroke: An Exploratory Study', recalcan la importancia de haber encontrado un compuesto antioxidante y antiinflamatorio procedente del olivo. Afirman que han observado una notoria mejora en la actividad cerebral, una ganancia de masa muscular y un gran avance a la hora de comunicarse.

Ocho pacientes

Este estudio se ha realizado en base al seguimiento de ocho pacientes por ictus isquémico donde la mitad de ellos recibió un suplemento nutricional con 15 miligramos de hidroxitirosol cada 24 horas durante un periodo de 45 días.

Además, se analizó los niveles de presión arterial para ver si se obtenía respuesta al tratamiento recibido con proteínas en suero sanguíneo. Es así como los Servicios de Neurología y de Medicina Física y Rehabilitación han notado una evolución en los 45 y 90 días posteriores al producirse la enfermedad cerebrovascular.

Los resultados iniciales son esperanzadores y pretenden realizar una ampliación de este estudio para que se pueda llegar a complementar al tratamiento de esta patología para el mayor número de pacientes posibles.

Los 5 síntomas para reconocer un ictus

El ictus se manifiesta con síntomas repentinos que varían según la parte del cerebro afectada. Los signos más comunes incluyen:

Entumecimiento o debilidad facial, brazo o pierna: este afecta generalmente a un lado del cuerpo y puede ser súbito.

este afecta generalmente a un lado del cuerpo y puede ser súbito. Dificultades para hablar o comprender: la persona puede tener problemas para articular palabras o entender el lenguaje.

la persona puede tener problemas para articular palabras o entender el lenguaje. Pérdida repentina de visión: puede ser en uno o ambos ojos, con visión borrosa o ceguera total.

puede ser en uno o ambos ojos, con visión borrosa o ceguera total. Problemas para caminar o mantener el equilibrio: la coordinación y estabilidad pueden verse afectadas.

la coordinación y estabilidad pueden verse afectadas. Fuerte dolor de cabeza repentino: con una intensidad mayor a la habitual.

