Las mascarillas contra el coronavirus se podrán comprar al precio fijo de 0,96 céntimos a partir del domingo

La decisión del Gobierno de que las mascarillas quirúrgicas no cuesten más de 0,96 céntimos de euro está suponiendo un problema para los farmacéuticos, ya que las que tienen ahora las compraron a un precio más elevado durante la pandemia del coronavirus.

A un lado y al otro del mostrador están de acuerdo: había que fijar un precio máximo para las mascarillas. "Una cosa que hace falta para todos no tiene que haber abusos", opina un cliente a Antena 3 Noticias. Sin embargo, en las farmacias aún es prácticamente imposible encontrarlas a 0,96 céntimos.

Ahora mismo no hay material para vender a ese precio porque las que tienen ellos las han comprado mucho más caras: "Las que hemos recibido hoy las compramos a 1,40 más el IVA", nos cuenta la farmacéutica Salvia Álvarez. Hasta que no se publique en el BOE en los próximos días no será obligatorio venderlas a ese precio.

¿Y qué pasará entonces con las mascarillas que ya han comprado? "Esas farmacias tendrán que dispensar la pérdida precisamente por haber tratado de dar ese servicio", asevera Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Hasta que no entre en vigor, serán los ciudadanos los que paguen por una mascarilla quirúrgica más de 0,96 céntimos de euro.