Lagares:"Reclasificar el IVA a cambio de cotizaciones sociales implica mayor empleo"

La reforma fiscal planteada por la comisión de expertos que preside Manuel Lagares ha encendido todas las alarmas hacia una posible subida o reclasificación del IVA, sin embargo, desde que se ha conocido en informe, el ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha encargado por activa y por pasiva de decir que no se subirá dicho impuesto.

Ante tal planteamiento, Lagares ha matizado que los expertos lo que han aconsejado es "subir el IVA si fuera necesario", pero aclara "no lo decimos rotundamente". El principio fundamental en el que se basa la reforma fiscal propuesta es el de "bajar sustanciamente el IRPF" y para compensar esta bajada y la desaparición del impuesto sobre patrimonio que también se formula se recomienda cuatro acciones: En primer lugar se plantea suprimir exenciones, bonificaciones y reducciones. En segundo lugar se aboga por la lucha contra el fraude fiscal. El tercer paso que recomiendan es mejorar los impuestos medioambientales, y por último, y "si fuera necesario" habría que tocar o reclasificar el IVA.

La tajante negativa de Montoro a la posibilidad de subir el IVA ha creado desconfianzas de que tal vez la bajada del IRPF no sea tan grande como se espera. Sería esta "una mala hipótesis" para Lagares que considera que si la reducción no es "sustancial no dará el impulso necesario a la economía".

Manuel Lagares asegura que él cree que "el Gobierno piensa en una importante bajada del IRPF", sin embargo justifica las declaraciones del ministro porque "debe tener datos, de los que nosotros no disponemos, y debe estar viendo cómo crece la recaudación. Él sabrá si necesita o no necesita suficientes recursos para no tener que subir el IVA".

El economista ha querido recordar "un grupo de expertos tiene que aconsejar y el Gobierno es el que tiene que evaluar lo que debe hacer y lo que no puede hacer". Lagares ha apuntado además cambiar el IVA en favor de cotizaciones sociales "implica mayor actividad economica y mayor empleo".

Otro de los puntos que ha causado polémica es el que contempla eliminar la deducción por vivienda, algo sobre lo que Lagares ha aclarado que no sería retroactivo y no influiría a hipotecas porque según informa "tributamos por la vivienda menos que en la UE".