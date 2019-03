Así podrían ser las novedades que incluya la reforma fiscal del Gobierno

Este 13 de marzo quedará en la historia de esta legislatura del Gobierno popular como el día en el que empezó un nuevo cambio en los impuestos que pagamos los españoles.

Sin embargo, esta no va a ser la primera variación en este mandato de Rajoy, porque de hecho una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente nada más tomar posesión de su cargo fue subir impuestos, al contrario de lo que prometió en su programa electoral.

Este miércoles se inicia un proceso que terminará con un cambio y se supone que será un cambio profundo para mejorar la recaudación, bajando algunos impuestos, aunque no todos.

Entre las medidas más llamativas, el equipo de expertos nombrado por el Gobierno propone, por ejemplo, que se cobre un impuesto en el IRPF por la vivienda habitual.

La propuesta incluye modificar los principales impuestos: sociedades, IRPF, IVA, sucesiones y vivienda.

Impuesto de sociedades

Para el impuesto de sociedades, ahora de los más elevados de Europa, plantearán una sustancial rebaja que podría llegar hasta los diez puntos. El objetivo es igualarnos a nuestros competidores. Como contrapartida se suprimirían los incentivos fiscales y las deducciones que ahora disfrutan las empresas.



IRPF

El IRPF es el impuesto que más recauda en España. El tipo máximo es de un 56%, de los más altos del mundo. Quieren rebajar los tipos y el número de tramos, además de elevar el umbral de renta exento de pagarlo. Unos tipos impositivos bajos facilitan la inversión, el ahorro y atraen inversores.



IVA

Para compensar las posibles pérdidas en ingresos por renta los expertos recomiendan modificar el IVA. Aumentar los tipos a medio plazo y reducir la lista de productos que pagan un IVA reducido o superreducido



Impuesto de sucesiones

Defienden recuperar este impuesto en toda España, ya que hay Comunidades Autónomas que no lo aplican. También que lo que se pague sea lo mismo, independientemente del lugar donde se viva.

Impuesto en la vivienda habitual

Precisamente la vivienda concentra las propuestas más polémicas. La primera, eliminar retroactivamente la deducción por vivienda habitual, algo que ahora realizan cinco millones de españoles; y la segunda, crear un nuevo impuesto para que esa vivienda habitual compute como patrimonio en el impuesto sobre la renta.



Desde Hacienda insisten en que las recomendaciones no son en ningún caso vinculantes y que será el Gobierno quien decida qué propuestas terminan convirtiéndose en leyes.

Estas sugerencias servirán de guía al Gobierno para elaborar su propia reforma fiscal. Rajoy ya anunció que se bajarán los impuestos a todos los contribuyentes de forma progresiva. Los primeros en beneficiarse serán los doce millones de contribuyentes con rentas más bajas.

Entre otras medidas, el mínimo exento en el IRPF subirá hasta los 12.000 euros, de modo que, quienes ganen 12.000 euros no menos no tendrán que realizar la declaración de la renta. Eso significa que no tendrán que hacer la declaración de la renta en torno a un millón y medio de contribuyentes.

El Gobierno asegura que quiere beneficiar principalmente a las familias con más deducciones por hijo y también en los gastos de los hogares. No obstante, lo que desde el Ejecutivo no parecen dispuestos a modificar de forma sustancial es el IVA, ni tampoco la deducción por vivienda.