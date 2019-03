Rajoy: "Los trabajadores que ganan menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado el Debate sobre el estado de la Nación citando varios titulares de periódicos de hace dos años como "España cerca del abismo". Los titulares, dice, "podían ser aparatosos, pero era lo que había".

Un año más tarde, recuerda Rajoy, los titulares apuntaban a una pequeña recuperación: "España desconcierta" o "España es la nueva Alemania".

Después de un breve repaso a la prensa nacional e internacional, Rajoy afirma tajantemente que "la economía ha pasado de la recesión al crecimiento económico". El panorama "ha cambiado en los últimos doce meses", lo que evidencia, apunta, a un cambio de tendencia. "Ha cambiado el rumbo y hemos invertido la dirección de nuestra marcha".

Rajoy considera que se inicia otra etapa más llevadera en la que queda atrás la recuperación económica y hoy se habla de la caída de la prima y del gran dinamismo del mercado español.

"Éramos un lastre para Europa y hoy España avanza y es parte del motor, un engranaje importante cargado de energía potencial", afirma Rajoy. Dice que "hablamos de un país que recupera la confianza y se ve capaz de retomar el futuro con esperanza" e insiste en que "avanzamos en la buena dirección".

No ha querido olvidar a los españoles, ni el esfuerzo que han llevado a cabo, y por ello ha señalado que "nuestro deber es persevar, sin descanso, en la misma dirección".

Asimismo, ha añadido que "no me daré por satisfecho hasta que el paro no comience a disminuir con fuerza". Haciendo alusión a la obviedad, pero sin olvidarla el presidente del Gobierno ha recordado que "tenemos que acostumbrarnos a pagar lo que debemos y a gastar lo que tenemos". Recuerda que España "está marcando los niveles más bajos de inflación de la Eurozona".

Tras nueve meses de recesión "estamos creciendo, aunque de forma moderada" porque "cada vez nos cuesta menos financiar nuestra deuda pública", ya que la prima de riesgo ha bajado a 168 puntos a día de hoy.

El presidente del Gobierno lanza un mensaje de optimismo, aunque sin olvidar que aún queda mucho trabajo por hacer. Recuerda que cuando se aprobó la reforma laboral, "el paro crecía al 12,5%. El último dato señala una caída del 3,3% respecto a la misma cifra del año anterior"

Afirma que "por primera vez en la crisis podemos decir que hay menos parados que hace un año", aunque no cabe "caer en la autocomplacencia", señala, "cuando aún hay más de cinco millones y medio de personas que buscan empleo".

Más allá de las cifras, Rajoy dice que lo que hay que preguntarse es si se han tomado todas las medidas necesarias para implemetar el trabajo. "Nadie puede sentirse satisfecho", apunta, pero recuerda que "nos hemos enfrentado a la mayor destrucción de empleo de Europa".

Medidas que se aplicarán en los próximos meses

Entre algunos de los datos que puede adelantar, Rajoy ha comenzado con el crecimiento previsto del PIB, que avanza "se revisará al alza", y se alcanzará un crecimiento del 1% para 2014 y del 1,5% para 2015, "ello nos permitirá avanzar en nuestro objetivo "crear empleo neto".

Rajoy ha avanzado que desde hoy "los nuevos contratos indefinidos tendrán una tarifa plana de cotización de 100 euros, siempre que se trate de creación de empleo neto".

"Ello permitirá -continúa- que cualquier empresa que quiera contratar a más trabajadores, cotizará a la Seguridad Social por contingencias comunes 100 euros al mes los primeros 24 meses", y recalca que "hablamos de creación neta y empleo estable".

Asimismo, avanza que quien gane menos de 12.000 euros no pagará IRPF. "Doce millones de españoles se beneficiarán de la rebaja del IRPF a partir de enero de 2015", apunta.

El Gobierno busca aliviar los sacrificios que se han pedido a los españoles. "Antes de verano se aprobará una estrategia de activación del empleo, con especial énfasis en la colaboración con las agencias privadas de colocación".

Asimismo, otra de las medidas será aprobar el Plan de Garantía Juvenil, cuyo objetivo fundamental es promover la contratación de jóvenes, y avanza "un dato esperanzador", y es que en 2013 la tasa de paro de menores de 30 se redujo tras seis años de subidas".