Las inmobiliarias notan que cada vez más gente se interesa por comprar una casa. Parece que en 2014 la compraventa de viviendas crecerá entre un 15 y un 25%. La mejora del mercado laboral aumenta el poder adquisitivo de las familias: actualmente invierten de media el 35% de sus ingresos en una hipoteca. TOTAL: Si la gente nota que estamos mejor, la gente se anima. Hay dinero y hay interés Medianilla: PIE Mejora la situación en todas las provincias españolas En zonas de la costa los precios llegaron a caer hasta un 50%. El sector asegura que los precios han tocado fondo y no seguirán cayendo el año que viene TOTAL: Hay zonas.... 10:39 Actualmente hay 400.000 viviendas en stock y se venden a un ritmo de 100.000 al año, en buena medida por los extranjeros que cada vez compran más casas en España: Las pagan a un precio más caro que el comprador Español. Una bolsa de vivienda en venta elevada que no todavía no se consume al ritmo adecuado. LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA DEJARÁN DE CAER Este año crecerá la compraventa de casas entre un 15 y un 25% La vivienda mejora pero, dicen, no al ritmo adecuado. Los expertos dicen que a finales de año la caída de precios estará en el 0%. El stock de vivienda en venta sigue elevado pero hay un mayor interés por parte de las familias.

