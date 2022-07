Los empresarios reaccionan al paquete de medidas económicas de Sánchez: "Quien realmente se beneficia de la inflación es el Estado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes en el debate sobre el estado de la nación un nuevo paquete de medidas económicas contra la inflación que ya ha generado respuestas. Entre las principales consecuencias que este paquete conlleva se encuentran nuevos impuestos a los beneficios de la banca y de las empresas energéticas.

Pedro Sánchez confirmó que este nuevo paquete de medidas económicas incluirá "un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés".

Estas afirmaciones del presidente del Gobierno no han quedado en el aire, sino que han obtenido la respuesta de varios empresarios como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola; o José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca.

Los empresarios contestan a Sánchez

Los empresarios aseguran que quien más se está beneficiando de la inflación es el Estado, no ellos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que el mayor número de beneficios caídos del cielo lo está ganando el propio Estado.

El presidente de Iberdrola no ha querido posicionarse al respecto de dichos impuestos. Antonio Miguel Carmona ha dicho que "cuando tengan información sobre cómo es el impuesto, darán una opinión". Él mismo ha asegurado que mientras no estén informados no pueden opinar. Por último, el portavoz de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez, ha asegurado que otros sectores pagan muchos menos impuestos que los bancos. José Luis Martínez ha sentenciado que este impuesto que "solo afecta a un sector implica la ruptura del principio de igualdad y supone una discriminación de mercado".

Este paquete de medidas económicas impulsado por el Gobierno también incluye incrementar del 50% al 100% la bonificación de los abonos transportes para varios viajes de Cercanías, Rodalíes y medias distancias operados por Renfe, es decir la gratuidad de los mismos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Además, Sánchez sentenció que "este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos".