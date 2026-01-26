Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los independentistas catalanes exigen la dimisión de Óscar Puente por los nuevos incidentes en Rodalies

Desde Junts dicen que no cuidar a los catalanes "tiene consecuencias". En ERC apuntan directamente a la "incapacidad manifiesta" de óscar Puente en la gestión de la red ferroviaria catalana.

Junqueras pide la dimisi&oacute;n de Puente y Paneque por la situaci&oacute;n de Rodalies

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de RodaliesEUROPAPRESS

David Ávila
Publicado:

La mañana del lunes en Cataluña ha tenido algo ya habitual: una nueva incidencia en Rodalies. A primera hora la red ferroviaria catalana ha sufrido dos parones que han dejado sin funcionamiento Rodalies y sin servicio a las decenas de miles de personas que usan a diario este servicio para llegar a la universidad o a su puesto de trabajo. Las incidencias se han solucionado, pero únicamente de manera parcial, porque los retrasos han continuado a lo largo de toda la mañana.

Este día a día de incertidumbre y de casos sistemático en Rodalies -ya común- no sólo es criticado por los usuarios, también ha llegado al terreno político, y lleva días acentuándose después del fallecimiento de un maquinista en prácticas la semana pasada. La petición de cese al ministro Óscar Puente por parte del PP y Vox no es nueva, lo que sí es menos habitual es que el independentismo catalán, socios de investidura de Pedro Sánchez, pida abiertamente a dimisión del ministerio de Transportes.

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dice que Puente ha demostrada una "incapacidad manifiesta" en la gestión de Rodalies, lo mismo repite Junts, aunque desde el partido de Carles Puigdemont directamente mandan mensajes en forma de video por redes sociales.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha ironizado sobre la situación de Rodalies con este video en el que lo compara con no cuidar un coche. Y avisa de que no cuidar a los catalanes "tiene consecuencias". Y Josep Rius, otro de los portavoces de la formación, ha asegurado que si no hay ceses los responsables serán Salvador Illa y Pedro Sánchez. Junts lleva meses insistiendo en que su relación con el PSOE en el Congreso está rota, y que ya no son un socio de Pedro Sánchez, aunque desde el PSOE siempre han evitado dar por muerta la vía de los independentistas catalanes.

Rodalies, una competencia mixta

Toda esta polémica se enmarca en una exigencia histórica del nacionalismo catalán como es el traspaso de la competencia de Rodalies desde el Gobierno central a la Generalitat catalana. Este acuerdo está firmado, pero sobre la mesa lo que hay ahora mismo es una competencia mixta, y el pacto de hecho no entrará en vigor hasta el próximo año. Con esta competencia mixta la gestión por parte de la Generalitat aumenta, pero no es total, de hecho en un principio Adif tendrá la mayoría de la gestión, algo que siempre ha sabido a poco a Junts y a Esquerra.

