Las personas mayores que estaban apuntadas al programa del Imserso disfrutaban de viajes nacionales a precios muy económicos. Era una manera ideal de que saliesen de sus hogares, descubriesen nuevos lugares y recorriesen España con personas semejantes a ellos. Ahora bien, debido a la pandemia causada por el coronavirus, los viajes del Imserso se han visto afectados.

Seguramente, con toda probabilidad, este año se suspenderá el programa, y no será hasta febrero o marzo del próximo año cuando se empiecen a organizar estos viajes del Imserso. Pero, ¿cuándo se podrá hacer una solicitud para los viajes del Imserso 2020/21?

¿En qué consisten los viajes del Imserso?

Los viajes del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, más conocido como Imserso, hacen una función social muy importante, ya que facilita a nuestros mayores realizar viajes nacionales a precios reducidos, además de mejorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia.

Costas, islas, interior... en función de las necesidades de cada persona, hay muchos destinos para elegir y disfrutar gracias al Programa de Vacaciones y Turismo Social 2020/2021. Pero el coronavirus lo ha alterado todo y la incertidumbre reina en los viajes del Imserso.

Ahora bien, ¿cuándo se podrán reservar los viajes del Imserso para disfrutar el próximo año?

¿Cuándo se podrá hacer la solicitud para los viajes del Imserso 2020/2021?

Si no existiese la pandemia mundial causada por el coronavirus, la temporada 2020/21 debería arrancar el 15 de octubre, pero con toda probabilidad debido a esta crisis sanitaria, el programa de viajes del Imserso no regresará hasta el año que viene, como muy pronto hasta febrero o marzo, aunque aún no hay nada establecido ni confirmado al 100%.

Lo más probable es que la comercialización de estos viajes fuese en octubre o noviembre de este año, pero aún el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, de la que depende el Imserso, no se ha pronunciado.

Por Internet se podrá hacer la solicitud (cuando esté vigente) a través de la sede electrónica del Imserso, descargando y rellenando el modelo de solicitud oficial para enviarlo vía correo postal al apartado de correos 10140 (28080 Madrid), o entregándolo presencialmente en los Servicios Centrales del Imserso (c/Ginzo de Limia, 58 -28029 Madrid). No obstante, el Imserso recomienda realizar la solicitud vía online, para evitar desplazamientos innecesarios y, de esta forma, el proceso será mucho más rápido.

Con los miles de contagios y rebrotes activos en toda la geografía española, no podemos hablar de un turismo de masas en la actualidad (estos viajes benefician a casi un millón de personas de más de 65 años), y también hay que tener en cuenta que estas personas pertenecen a un grupo sanitario de riesgo frente a la Covid-19. Por ello, hay que tener mucha precaución antes de poner en marcha estos programas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En cualquier caso, todo dependerá de la evolución de la pandemia.