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Imputados un exedil de Urbanismo, funcionarios y compradores por las viviendas protegidas de Alicante

La magistrada ha llamado a declarar en total a 15 personas en calidad de investigadas, y otras 7 lo harán como testigos.

Escándalo viviendas protegidas Alicante

Imputados un exedil de Urbanismo, funcionarios y compradores por las viviendas protegidas de Alicante | Antena 3 Noticias

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Novedades sobre la gestión de las VPP en el residencial Les Naus, ubicado en la Playa de San Juan, Alicante. La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha citado investigados a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. También funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, y a diez beneficiaros de las adjudicaciones.

En total 15 personas en calidad de investigadas y otras 7 como testigos. Estas son, 3 técnicos del Ayuntamiento de Alicante y 4 personas de la Consellería de Vivienda. Por parte del consistorio, se trata de la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto de jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Y de la Consellería: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, además de la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.

Para esas declaraciones hay dos fechas clave:

  • 20 de mayo

Rocío Gómez, exconcejala del PP en el consistorio alicantino, dimitió del cargo tras conocerse que ella está entre las beneficiarias de estas VPP. También está llamada la exdirectora general, un arquitecto municipal, que es adjudicatario de una VPP, el administrador único de la mercantil Fraorgi y el funcionario de la Consellería, jefe de la Sección de Vivienda Protegida, a quien la Generalitat suspendió de empleo y sueldo y abrió un expediente por los visados de esta promoción.

  • 5 de junio

La pareja de ese técnico, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante y adjudicataria de una VPP residencial en la Playa de San Juan. Junto a ella, 9 personas más están llamadas ese día.

Todas y cada una de las citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

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