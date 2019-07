"Nunca es tarde para emprender", debieron pensar Georgina, José Manuel y Paco cuando decidieron dar un cambio a su vida. Pese a su edad, o mejor dicho, gracias a ella, son emprendedores y tienen proyectos en marcha.

Georgina, 83 años, vive en Gerona. Su proyecto consiste en enseñar a madres de Senegal a hacer mermelada: "Es lo único que sé hacer. Yo pienso que todo lo que yo he aprendido, tengo el deber ético de pasarlo, no me lo puedo quedar".

José Manuel, 68 años, vive en Sevilla. Él quiere reutilizar los residuos que generan las impresoras 3D: "Nosotros lo que queremos es mejorar el mundo", confiesa.

El proyecto que ha diseñado Paco Estrella, 63 años, residente en Mataró, consiste en diseñar productos de iluminación sostenible: "Todos tenemos un sueño y un propósito. Mi propósito es mi proyecto", asegura.

Gracias a la beca 'Imparables', tanto Georgina, como José Manuel y Paco, podrán hacer su sueño realidad, pues el espíritu emprendedor no tiene edad.