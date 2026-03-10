Trump dice que la guerra está "prácticamente terminada" y avisa de que si Irán bloquea el flujo del petróleo golpeará "veinte veces más fuerte"

¿Cambio de rumbo en la guerra de Donald Trump contra Irán? Si hace solo unos días el presidente de Estados Unidos hablaba de que el conflicto podría extenderse hasta dos meses, esta madrugada ha cambiado su pronóstico y casi la da por terminada.

Donald Trump, afirmó que podría "declarar un éxito" el ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel en Irán y abandonarla tras atacar más de 5.000 objetivos, pero avisó que irá "más allá". "Podríamos llamarla un tremendo éxito ahora mismo y dejarlo aquí, podría declararlo, o podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá. Pero el gran riesgo de esta guerra se acabó hace más de tres días". Y, aunque aseguró que la ofensiva está "prácticamente terminada" ha evitado dar una fecha concreta para el final, mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que es "solo el principio". "Podrías decir que son ambas cosas. Es el comienzo de la construcción de un nuevo país. Ciertamente, no tienen Marina, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo antiataques aéreos. Todo se ha destruido. No tienen radar, no tienen telecomunicaciones, y no tienen liderazgo", dijo Trump.

Sin embargo, Irán no tiene la misma percepción. La Guardia Revolucionaria asegura que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tienen la capacidad de "expandir" el conflicto. "Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinamos el fin de la guerra".

En un comunicado se añade: "El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica".

Irán parece haber dado a Trump donde más le duele, en el bolsillo, así que el mandatario no se ha demorado en contestar y lo hace en tono de advertencia. El presidente avisa de que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora. "Si Irán hace algo que detiene el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. Y añade: "Muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".

En un viaje que realizó a Florida, el magnate estadounidense tuvo tiempo también para ir a un restaurante venezolano famoso por sus arepas. El mandatario visitó El Arepazo, saludó a los clientes y preguntó:"¿Quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1", de acuerdo con la prensa local. Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de "¡USA!, ¡USA!".

