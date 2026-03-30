Iberia pacta con los sindicatos un ERE voluntario para 996 trabajadores

La compañía Iberia y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario que permitirá la salida de 996 trabajadores. Según han confirmado fuentes sindicales y de la empresa, el pacto establece condiciones diferenciadas en función de la edad y del colectivo profesional al que pertenezcan los empleados.

El ERE afectará a un total de 996 personas, distribuidas entre distintos grupos laborales. En concreto, incluye a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 trabajadores de tierra, entre los que se encuentran técnicos de mantenimiento y personal de servicios corporativos.

El plan acordado contempla dos grandes vías de salida: las bajas incentivadas y las prejubilaciones. En el caso de los trabajadores menores de 60 años, se establecen bajas incentivadas para todos los colectivos con una indemnización de 35 días por año trabajado. Este cálculo tendrá un tope máximo de 30 mensualidades y un mínimo garantizado equivalente a una anualidad.

Por otro lado, el acuerdo regula las condiciones de prejubilación para los empleados de mayor edad. Podrán acogerse a esta modalidad los trabajadores de tierra y los pilotos a partir de los 61 años, mientras que en el caso de los tripulantes de cabina el umbral se sitúa en los 58 años. En todos estos supuestos, los empleados percibirán el 8o% del salario regulador hasta alcanzar la edad de jubilación.

El carácter voluntario del expediente ha sido uno de los elementos clave en la negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que han buscado minimizar el impacto social del ajuste mediante condiciones económicas consideradas favorables dentro de este tipo de procesos.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de ajuste y reorganización de la plantilla que Iberia viene desarrollando en los últimos años para adaptarse a los cambios en el sector aéreo, marcado por la transformación del mercado, la evolución de la demanda y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa.

Con este ERE, la compañía busca adecuar su estructura laboral a las necesidades actuales, al tiempo que ofrece salidas pactadas y compensaciones económicas a los trabajadores que decidan acogerse al plan.

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