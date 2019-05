Los hoteleros advierten que si no hay acuerdo con los viajes del Imserso, algunos cerrarán en invierno

En una rueda de prensa, para explicar los motivos de su impugnación a los pliegos de la licitación, el presidente de los hoteleros, Juan Molas, ha incidido en las "serias incongruencias" que "lesionan gravemente" los intereses de los hoteles dentro de los pliegos para las dos próximas temporadas 2019-2020 y 2020-2021. "Nos vemos atados de pies y manos durante cuatro años a un escenario que podría repetir el actual sin reconocer las expectativas de mejora del sector, según ha señalado la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, en representación de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca.

Molas ha querido "dejar claro" que no están en contra del programa, sino de los pliegos, y quieren que se "mantenga, modernice y que siga en el futuro", reclamando un incremento en la dotación de pagos, ya que "el Estado no pone ni cinco céntimos por cliente" y todo el dinero invertido vuelve a las arcas del Estado a través de las "prestaciones por desempleo que se ahorran" al mantener el empleo en hotelería durante el invierno. Por ello, prefieren la prorroga de los anteriores porque "se puede soportar un año a pan y agua pero no cuatro".

Con el programa de viajes del Imserso se benefician casi un millón de personas y da empleo a más de 12 mil personas durante la temporada de invierno en 350 hoteles. Las expectativas depositadas en los nuevos pliegos por el sector hotelero, que venían reclamando desde hace mucho tiempo, han quedado en saco roto, dado que las negociaciones que el sector ha estado manteniendo durante 2017 y 2018 con la dirección general del Imserso, con la entrega de una serie de sugerencias para mejorar el programa, no han sido atendidas. No obstante, Molas ha matizado que el sector hotelero considera "magnífico" el programa del Imserso, en primer lugar porque ayuda a mantener el empleo en hotelería durante la temporada de invierno y, en segundo, porque aporta a los jubilados una "vejez activa" y mejores condiciones de vida.

Los hoteleros también argumentan como rechazo la valoración excesiva que se hace de la oferta hotelera de 4 estrellas sobre otras menores "sin ningún tipo de justificación o base", de forma que se expulsa de este programa a otros establecimientos hoteleros que pudieran estar interesados en participar. Esta valoración puede llegar al 22% de la puntuación lo que puede dejar fuera de la licitación a establecimientos que, habiendo participado en los pasados 30 años y cumpliendo todos los requisitos de calidad y servicio, sólo sean hoteles de 3 estrellas.