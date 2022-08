Un hombre tira un disco duro con millones en Bitcoin en su interior por valor de 184 millones de dólares

Un hombre que poseía 7.500 Bitcoin almacenados en un disco duro de su ordenador desde hace casi 10 años, que equivalen a 184 millones de dólares, lo tiró a la basura por error.

El hombre contactó con el ayuntamiento de la localidad de Newport, Reino Unido, para buscarlo ya que es donde se encuentra el basurero al que fue a parar su ordenador. Si lo recupera, dijo que dará el 10% de las ganancias para convertir la ciudad en un centro de criptomonedas. Las autoridades locales negaron su propuesta ya que excavar en el basurero supone un riesgo ecológico.

Un error que valió millones

Este error le salió muy caro, pero cada vez menos ya que el bitcoin no para de bajar. Sin embargo, él sigue insistiendo para recuperar su dinero.

Se calcula que actualmente hay más de 8.000 criptomonedas. El bitcoin, que fue la primera, en 2009, convirtiéndose en la más famosa, junto a la tecnología blockchain, que da soporte a todo el sistema. Originalmente, se pretendía crear una forma de pago descentralizada, en la que se pudiera evadir a los bancos como intermediarios en las transacciones económicas.

Un evento de miles de personas

El Mundocrypto Metaverse Day que se celebra este fin de semana en el Wizink Center de Madrid continúa envuelto en polémica. Este encuentro se centra en los criptoactivos y el metaverso. Está organizado por Mundo Crypto, una empresa canaria que se presenta como una academia para formar expertos en criptoactivos y en tecnología blockchain. 30.000.

Los que iban a ser los presentadores, Cristina Pedroche y Jorge Fernández, han comunicado que no conducirán el evento tras las advertencias de la CNMW (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que aseguran que no tiene ningún tipo de permiso ni registro para prestar servicios de naturaleza financiera y tampoco lo tienen algunos patrocinadores del evento como Huobi, Bitget y Bybit. Aunque los organizadores insisten en que en el evento no se fomentará la inversión en criptomonedas.