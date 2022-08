Polémica por el evento de criptomonedas en Madrid: Cristina Pedroche y Jorge Fernández se desmarcan

El Mundocrypto Metaverse Day que se celebra este fin de semana en el Wizink Center de Madrid continúa envuelto en polémica. Este encuentro se centra en los criptoactivos y el metaverso. Está organizado por Mundo Crypto, una empresa canaria que se presenta como una academia para formar expertos en criptoactivos y en tecnología blockchain. 30.000.

Los que iban a ser los presentadores, Cristina Pedroche y Jorge Fernández, han comunicado que no conducirán el evento tras las advertencias de la CNMW (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que aseguran que no tiene ningún tipo de permiso ni registro para prestar servicios de naturaleza financiera y tampoco lo tienen algunos patrocinadores del evento como Huobi, Bitget y Bybit. Aunque los organizadores insisten en que en el evento no se fomentará la inversión en criptomonedas.

Otros nombres conocidos de economistas que aparecen en el cartel son Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo. También aparecen nombres de representantes de algunos países como El Salvador, que han apostado por el bitcoin como moneda legal.

¿Qué son las cryptomonedas?

Se calcula que actualmente hay más de 8.000 criptomonedas. El bitcoin, que fue la primera, en 2009, convirtiéndose en la más famosa, junto a la tecnología blockchain, que da soporte a todo el sistema. Originalmente, se pretendía crear una forma de pago descentralizada, en la que se pudiera evadir a los bancos como intermediarios en las transacciones económicas.

MundoCrypto, inició su recorrido como una academia de formación en cryptomonedas en 2019, cuando el bitcoin se había recuperado después de su gran ascenso en 2016 y 2017.

Hay menores que acudirán al evento: otro de los motivos de polémica

Los menores pueden acudir a este evento. Esto ha alarmado a muchos que se preguntan cómo es posible que haya menores tan implicados en el mundo de las Cryptomonedas. Preocupa, principalmente, por la manera en la que se introducen en las monedas virtuales. Normalmente, contactan con ellos por redes sociales prometiéndoles enormes ganancias económicas en un corto periodo de tiempo. Según ha declarado una madre de un menor en Cadena SER, su hijo fue contactado por redes sociales, al igual que sus amigos, por un desconocido. En sus declaraciones, la madre cuenta como a su hijo le hablaban de un mundo "guay", con invitaciones a fiestas llenas de celebridades, donde le aseguraban que se movía el dinero. Esta madre, afirmaba que de un día a otro, su hijo "comenzó a hablar como un bróker".